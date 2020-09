Milanović odgovorio Plenkoviću: S onim haklom na Jarunu vjerojatno mu je pao šećer

Premijer je prvi i on mora znati sve, ponovio je predsjednik Zoran Milanović novinarima na pitanja o istrazi u aferi Janaf te se ponovno obrušio na premijera Andreja Plenkovića. "Ono što opterećuje sustav premijer mora znati", rekao je Milanović. "Mi imamo premijera koji sada ne zna ništa. Premijer mora znati", kazao je. Premijer ima uvid u tajne stvari, imao sam i ja, dodao je.

"Vidim da se Plenković igra riječima. Priča o bjesnoći. S onim haklom koji je odigrao na Jarunu vjerojatno mu je pao šećer, dajte mu kocku šećera", kazao je.

Dotaknuo se i Ranka Ostojića koji je rekao da ga o ničemu nije informirao. "Ostojić ne govori točne stvari, informirao me on, ne znam koji su mu planovi. Ne mogu reći da laže ali to uopće nije točno", rekao je Milanović.

Video: Zoran Milanović o aferi Janaf i istrazi

"Kakve veze ima što sam ja ukinuo sigurnosne provjere. Zapravo nisam već sam ja tražio da se moje ministre ne provjerava od SOA-e. Ja to odbijam i ja preuzimam odgovornost", dodao je. "Ostojić ono što je rekao, u naravi nije točno, i neka prestane. Znao sam sve", dodao je.

"Mislim da nisam bio u Klubu za vrijeme lockdowna. Je l'' to kaže premijer, onaj koji se rukovao s Đokovićem?, rekao je Milanović.

Smatra da ministri koji su bili u Klubu ne trebaju dati ostavke. "Pitajte Plenkovića što je sve radio za vrijeme lockdowna. Bio samo doma i molio Očenaš svaki dan? ", kazao je.

"Mobitel ne bih ostavio ni u Bijeloj kući. Odgovor je ne. To je obično dosadno mjesto", rekao je Milanović na pitanje je li on morao ostaviti mobitel na ulazu u Kovačevićev Klub.

Ja i dalje ne vjerujem da Plenković nije znao ništa ponovio je Milanović novinarima. ''Ja sam Hrvat koji se u proteklih deset godina najviše puta rukovao i najviše puta oprao ruke'', poručio je. Rekao je da povremeno zapali cigaretu, ali da je to otrov koji je štetniji nego korona.