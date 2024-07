Milanović o susretu s Bidenom: 'Razgovarao sam s njim u četiri oka više nego ikada ranije'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas u Washingtonu na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća za šefove država i vlada s EU i indopacifičkim partnerima. Nakon sastanka, Predsjednik Republike dao je izjavu za medije te govorio, između ostaloga, o situaciji u Ukrajini i američkim izborima. "Teško je i do sada nezabilježeno vrijeme, opasnosti su velike i treba paziti na svaki potez i svaku riječ. Važno je da se zadrži dijalog s Moskvom - tu ne mislim samo na Putina - i zna se tko treba razgovarati s Rusima, to su Amerikanci. To se dogodilo prije desetak dana nakon onoga incidenta na plaži i nakon toga su se neke stvari promijenile. To držim važnim i potrebnim, bitan je odnos Moskve i Washingtona, sve ostalo je dekor“, izjavio je Milanović, kako prenose iz Ureda predsjednika.

"Ukrajini prijeti opasnost da se ekonomski potpuno iscrpi i demografski uništi. Moramo biti iskreni prema njima i ne davati obećanja koja nismo u stanju ispuniti. Govori se da je put Ukrajine prema NATO-u ireverzibilan, to treba shvatiti jako ozbiljno jer to obvezuje“, kazao je, a potom odgovorio na pitanje kako je prošla večera u Bijeloj kući te kakav dojam ima o američkom predsjedniku Joeu Bidenu.

"Nije u redu da to komentiram. Razgovarao sam s njim u četiri oka više nego ikada ranije. Neformalno je to bilo druženje i prilika za razgovor, ne samo s njim nego i s drugima“, odgovorio je pa nastavio: "Važno je da se NATO, kao najstariji i najuspješniji obrambeni savez koji je ikad postojao, održi zajedno jer mi boljeg društva nemamo. Ali, istovremeno svijet se polarizira, neki ljudi ovdje to teže razumiju“.

Na pitanje postoji li zabrinutost među europskim liderima zbog moguće promjene u Bijeloj kući i povratka Donalda Trumpa, kazao je: "Kako kome, nekima bi bilo drago, nekima ne bi". Potvrdio je i kako je tijekom tri dana summita imao više bilateralnih razgovora s čelnicima NATO članica.