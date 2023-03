Milanović se ljutito oglasio o slučaju Saucha: 'Dabogda i vama sudili s takvim dokazima'

Predsjednik Zoran Milanović boravi u Poreču gdje je odgovarao na pitanja novinara. Komentirao je hrvatsku donaciju helikoptera Ukrajini, ali i dokapitalizaciju HEP-a. "Ta donacija Ukrajini je odlučena, ti helikopteri nisu perspektivni, toga s treba rješavati, a ovo s Amerikancima živi bili pa vidjeli", kazao je. "HEP, to je državna firma. Treba ih nekako sanirati. Uvijek se na kraju računi moraju platiti, nema besplatnog ručka", kazao je.

"Ono što će biti bit će, međutim rekao bih riječ dvije o ovoj propasti vještačenja oko Todorića. To kako su ga tretirali, to je bila obična seljačka hajka. Ako nekoga želiš stapati u zatvor moraš imati dokaze. Ja ga nemam razloga braniti. Koliko je sada godina prošlo, kada je on proglašen državnim neprijateljem. Ti predmeti samo propadaju. Vidimo sada je vještačenje, koje je DORH naručio od konzultanata koji to nisu smjeli raditi, ulupano milijun eura. Zbog nemara, hohštapleraja, idiotizma, ovakvi slučajevi propadaju. Znamo mi tko je doveo konzultanta, to je zavjera. Propalo je preko milijun eura, Todorić je slobodan", kazao je.

Obrušio se na glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek.

"Ne smiješ ništa reći protiv DORH-a. Ponekad se ta gospoda i ta dama pozivaju da ih se ne smije dirati. Taj zakon se mora izbrisati. Imaju tajne postupke, ne smiješ pitati ništa", dodao je . "Plenković prijeti progonom, imaš potpuni embargo na rad DORH-a. Što je ovo, taj konzultant kojeg su lažno prikazali. Nisu smjeli raditi taj posao. Bacio se novac", dodao je.

"Ona je prijavila svog kolegu Jelenića, učlanio se u masone. Onda je krenuo progon. On je dao ostavku. Meritum je da se čovjeka počelo proganjati, i nakon dolaska tražila je njegov izgon iz službe. Ona se odlučila obračunati s njim, koji je imao svoje ljude tamo. Tražila je njegov izgon iz službe. Kaže da je baš on nanio nepopravljivu štetu DORH-u. Odlučila se obračunat s njim, što si čekala godinu dana. Državno odvjetničko vijeće, u kojem ima kvantum njezinih podređenih, dva puta postupa u skladu s njezinim zahtjevom. Vrhovni sud međutim vraća to natrag. Tek iz treće on opstaje, i može se vratiti na mjesto i što ćemo sada. Sljedeći put možemo razgovarati kako mu je spašena glava", kazao je Milanović.

"Možda me narod čuje pa letvama napadne DORH. Je li netko iz Vlade postavio pitanje što ćemo sad s milijun eura", kazao je. "To je zavjera da se Todorića strpa u zatvor", rekao je.

Komentirao je presudu svom bivšem šefu kabineta Tomislavu Sauchi koji mora u zatvor zbog slučaja Dnevnice.

"Dabogda vašoj djeci tako sudili, evo Saucha ide u zatvor. Šutio sam par dana i nitko me ništa ne pita, ja ću ga prvi posjetiti u zatvoru jer me sud nije uvjerio da je bilo dokaza", kazao je. Nekoliko puta je poručio: Dabogda vama tako sudili, s takvim dokazima", kazao je.

