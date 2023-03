Todorić: Tužit ću Plenkovića, Dalić i cijelu grupu Borg. Politika? Sam sam u stanju srušiti HDZ

Nakon što je Županijski sud u Zagrebu ove srijede odlučio kako je veliko financijsko-revizorsko vještačenje u slučaju Agrokor nezakonit dokaz, Ivica Todorić gostovao je u Dnevniku Nove TV. Ranije je poručio kako slavi, a dodao je i kako je kazneno prijavio Zlatu Hrvoj Šipek te Sani Ljubičić.

- Sve je gotovo i ja bih htio reći sljedeće - ovo je politički montirana optužnica i politički montiran proces. Na samom početku tih događanja, montaža, konstrukcija i laži ja sam rekao na koji način očekujem da će to sve završiti, i to se danas i dogodilo - kazao je Todorić. - Nije pala optužnica danas. Nisu pale laži danas, one su pale jer nikakve osnove za to nisu imali - dodao je.

Mišljenja je kako optužnica praktički ne postoji. - Sve je gotovo. Ova optužnica je pala, ona praktički ne postoji, oni formalno imaju pravo na žalbu, ali unutra je takva dokumentacija i takve činjenice i dokazi da oni nemaju nikakve šanse da dobiju - mišljenja je Todorić. - S obzirom na to da sam iz Londona poslan ovamo, za svaku optužnicu i svaku radnju protiv mene se mora dobiti odobrenje Londona. Ako padne danas vještački nalaz, pada i optužnica. Oni mogu pokušati opet nešto podizati, a to su i prije šest godina. Zašto nisu u šest godina nešto našli Ivici Todoriću? - zapitao se.

Osim Hrvoj Šipek te Saničić, Todorić je najavio kako će na engleskom višem sudu tužiti i premijera Andreja Plenkovića, Martinu Dalić te cijelu grupu Borg. - Pao je proces, ali ovo bi trebao biti tektonski događaj u tužiteljstvu i hrvatskom pravosuđu, da se stvari jednom promijene. Ja mislim da je jedino odgovorna Zlata Hrvoj Šipek. Ona ima veliku moć kao glavni tužitelj, ali ima i velike obveze. Pod njezinim je nalogom otvorena optužnica, ona je na tiskovnoj konferenciji rekla, kad je povukla optužnicu, da će ponovno dati optužnicu i da će to voditi Sani Ljubičić - objasnio je Todorić.

Pojasnio je i na što misli kada govori da se radi o ''politički montiranom procesu''. - Ja ispočetka nisam razumio zašto se događa to što se događa. Mislio sam da je to nekakav globalni interes velikih sila i da oni žele Rusiju spojiti s Europskom unijom u jednu novu uniju i da se radi toga sve to počelo događati. Kad sam na kraju vidio što je i gdje smo, Plenković je ovdje bio poslan i dobio je naloge što i kako treba - objasnio je.

Na pitanje hoće li ući u politiku kako je najavio, Todorić je odgovorio: - Mislim to najozbiljnije, ja se četiri godine pripremam, radio sam i ankete s pitanjem koga bi građani podržali, potukao sam Plenkovića do nogu. Imam veliku podršku građana Hrvatske, to mi je argument. Sam sam u stanju srušiti HDZ i to sam siguran da sam u stanju. Meni se nije ništa vjerovalo, ali na kraju se uvijek tako završilo. Ja nisam protiv HDZ-a i tih ljudi, ja sam protiv klike u HDZ-u koja radi protiv zakona.

>> VIDEO Ivica Todorić: Ovo je montiran proces, on pada, on ne može živjeti