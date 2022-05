Milanović o slučaju prekida trudnoće: Država mora ženama osigurati zdravstvenu pomoć

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je izjavio da su pravda i moral u konkretnom slučaju na strani Mirele Čavajde, a općenito, naglasio je, država je ta koja treba osigurati pomoć ženama, kako se ne bi dogodilo da svi ginekolozi koriste priziv savjesti.

U izjavi novinarima nakon otvorenja 15. sajma poslova "Job Fair", Milanović je, govoreći o slučaju Čavajda, upozorio na to da u bolnicama u Zagrebu većina ginekologa koristi priziv savjesti te je poručio da tu treba "nastupiti država".

"U zadnjih pet godina sigurno je trebala nastupiti i reći - u redu, osigurat ćemo to i to, pod tim i tim uvjetima, da žene koje ispunjavaju te uvjete mogu dobiti tu uslugu i tu vrstu zaštite. Jer, kad kažemo da je izbor ženin - on je, ali zakon oduvijek govori o nekim limitima, dakle to je ženin izbor do određenog tjedna trudnoće, nakon toga se stvari kompliciraju, tako je u cijelom svijetu", rekao je.

"Po meni je pravda i moral na strani gospođe koja se nalazi u toj situaciji", rekao je te upozorio na problem manipuliranja s prizivom savjesti.

"Postoje nekakvi procesi, ali njima se očito manipulira. I zato kažem, ako imamo situaciju da na Svetom Duhu nema nijednog ginekologa - neke znam osobno, za neke znam garantirano da nemaju priziv savjesti, nego su oportunisti, naprosto se žele izmaknuti - u tom slučaju vlast država, ministarstvo - treba napraviti to da se ta pomoć ženi osigura", naglasio je te dodao da ne govori o konkretnom slučaju, nego općenito.

"Ne može se dogoditi da sutra ni jedan ginekolog u javnim bolnicama u Zagrebu nije bez prigovora savjesti", istaknuo je.

Njegov je stav, naglasio je, pravo žene na izbor, ali je dodao i da je, što je stariji, "u nekim stvarima - oprezniji, ne konzervativniji".

"Što sam stariji to je pobačaj za mene delikatnija tema", rekao je te dodao kako je to pravo žene, ali i ponovno upozorio na to da zakoni u najliberalnijim državama "kažu da je to pravo žene do određenog tjedna trudnoće, nakon toga više nije".

"Ja bih bio najsretniji da nema pobačaja i da sve završava sjajno. I pitanje je koliko je dijete bolesno, da li to dijete ima pravo biti rođeno ili je bolje da nije rođeno. U to se, što sam stariji teže petljam, ali ono što znam je da ne može nitko biti žrtva sustava zato što nijedan ginekolog u javnim bolnicama ne želi raditi taj nezahvalan težak posao za svakoga, to je mučno, a država ne radi ništa", rekao je.