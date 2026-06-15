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ŽESTOKI NAPAD

VIDEO Zapalio se povijesni simbol Ukrajine, 140.000 ljudi ostalo bez struje

Screenshot X
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
15.06.2026.
u 06:48

Kompleks Kijevsko-pečerske lavre pogođen je izravnim udarom, a u plamenu se našla i jedna višekatnica, napisao je u zasebnoj objavi na Telegramu čelnik vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko

Pet osoba je ozlijeđeno, a samostan Kijevsko-pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapalio se nakon ruskog zračnog napada na ukrajinski glavni grad, priopćile su lokalne vlasti, pozivajući ljude da potraže sklonište. Zračni napad oštetio je električne vodove i ostavio 140.000 stanovnika Kijeva bez struje, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko u ponedjeljak ujutro na Telegramu. Dodao je da su se zapalile i kuće te automobili nakon što su ih pogodili ostaci srušenih dronova.

Kompleks Kijevsko-pečerske lavre pogođen je izravnim udarom, a u plamenu se našla i jedna višekatnica, napisao je u zasebnoj objavi na Telegramu čelnik vojne uprave glavnog grada Timur Tkačenko. Dodao je da je grad bio izložen masovnom raketnom napadu.  Pet osoba je ozlijeđeno, a jedna žena je u teškom stanju, rekao je Kličko.  Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je na Telegramu da dronovi i dalje napadaju Kijev iz različitih smjerova, dok je Reutersov svjedok izvijestio da su se u gradu čule eksplozije.

Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za okončanje rata koji traje više od četiri godine, uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovog tjedna. Trump je u nedjelju rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je okončanje sukoba u Ukrajini ključno i da je spreman pomoći, priopćio je Kremlj.

Ključne riječi
napad požar Kijev Ukrajina

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