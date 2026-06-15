Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Krvava noć u Philadelphiji

Tri policajca ranjena u pucnjavi u SAD-u, napadač ubijen

Police investigate attack that injured multiple people in Boulder
Mark Makela/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
15.06.2026.
u 06:17

Policijski povjerenik Kevin Bethel rekao je da su policajci na mjestu događaja naišli na 57-godišnjeg muškarca koji se s njima sukobio.

U jednom od domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva, Philadelphiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, u subotu navečer ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Do pucnjave je došlo u gradskoj četvrti Wynnefield u subotu kasno navečer. Incident se dogodio oko 22:30 na raskrižju 54. i Arlington ulice, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem, prenose američki mediji.

Policijski povjerenik Kevin Bethel rekao je da su policajci na mjestu događaja naišli na 57-godišnjeg muškarca koji se s njima sukobio. Dok su ga policajci pokušavali privesti, situacija se brzo pogoršala. Muškarac je tijekom sukoba izvadio vatreno oružje. Policajci su više puta izdavali naredbe osumnjičenom da ne vadi oružje. No, Eric Franks je zatim ispalio vatreno oružje izravno prema policajcima.

"Prema preliminarnim informacijama iz izjava svjedoka, snimki nadzornih kamera i snimaka s tjelesnih kamera koje su do sada pregledane, Franks je tijekom susreta izvadio vatreno oružje. Policajci su više puta izdavali naredbe Franksu da ne vadi oružje. Franks je zatim ispalio vatreno oružje izravno prema policajcima," navodi se u izjavi. Tri policajca su pogođena tijekom pucnjave. Vlasti su priopćile da je jedan policajac upucan u lice, drugi u kuk, a treći u nogu. Sva trojica su prevezena u bolnicu i u stabilnom su stanju od nedjelje ujutro.

Među ranjenim policajcima su 39-godišnji narednik s osam godina staža u policiji, 30-godišnji policajac sa sedam godina i 43-godišnji policajac s jednom godinom staža u policiji, priopćila je policija. Četvrti neozlijeđeni policajac, identificiran kao 21-godišnji muškarac Trojica ozlijeđenih policajaca uzvratili su vatru, Franks je upucan u prsa i nogu. Prevezen je u lokalnu bolnicu, gdje je proglašen mrtvim. Istražitelji su s mjesta događaja pronašli gotovo 50 balističkih dokaza, zajedno s pištoljem kalibra 9 mm koji je bio u Franksovom posjedu, priopćila je policija.

Obiteljski prijatelji rekli su da je ovo bilo nekarakteristično ponašanje Franksa, koji je umirovljeni vatrogasac s 19 godina staža i veteran marinaca. U Philadelphiji je na programu šest utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane, 27. lipnja. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field.

Ovaj lijek ne bi trebali miješati s ibuprofenom: Povećava rizik od srčanog udara, evo tko mora posebno paziti
Ključne riječi
policija SAD pucnjava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
ČUPALI CIGLE IZ TLA

FOTO Kaos u Ženevi uoči samita G7: Prosvjednici razbili prozor UN-a i zapalili Teslu, policija bacila suzavac...

Samit koji će se održati od 15. do 17. lipnja u Evian-les-Bains na obali Ženevskog jezera, okupit će čelnike Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, uz Europsku uniju. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini bit će glavna tema rasporeda, a čelnici će nastojati izbjeći sukob s Trumpom dok on nastoji finalizirati okvir mirovnog sporazuma s Iranom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!