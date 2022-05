Mireli Čavajdi stigao novi nalaz: 'Tumor djeteta rapidno raste i pritišće dijelove mozga'

Mirela Čavajda, trudnica kojoj četiri zagrebačke bolnice nisu htjele napraviti prekid trudnoće, dobila je novi nalaz iz KBC-a Rebro koji je mnogo lošiji od prijašnjeg.

Nalaz magnetske rezonancije koju je Mirela Čavajda napravila jučer na Rebru pokazuje da je situacija s njenim fetusom još teža nego što je to pokazao MR na Svetom Duhu otprije dvadesetak dana. U međuvremenu je došlo do pogoršanja jer tumor na glavi fetusa rapidno raste.

– U nalazu stoji da je evidentno povećanje volumena tvorbe te proširenje ventrikularnog sustava – potvrdila nam je Vanja Jurić, odvjetnica Mirele Čavajde.

Nalaz sa Svetog Duha tvorbu je opisao kao manju od pet centimetara, no sada su je liječnici iz KBC-a Zagreb evidentirali dimenzijama 70x50x60. Navode i da tvorba pritišće mozak i moždano deblo, a kao posljedica pojavio se hidrocefalus i to veličine 24 mm te su uočene velike ciste u mozgu.

Dakle, tvrdnja da fetus nema hidrocefalus, koju je, citirajući ravnatelja KBC Zagreb Antu Ćorušića, prošli tjedan prenio ministar Vili Beroš, ne stoji. Kao što ne stoji ni da je trudnica u šoku dobila psihološku pomoć, što je ministar također tvrdio.

Podsjetimo, ministar Vili Beroš prošli je tjedan rekao da se u nalazu iz bolnice Sveti Duh ne vidi hidrocefalus ni pritisak tumora na likvorske putove. Tom prilikom rekao je da bi prisutnost ovih problema bio razlog za hitnu intervenciju.

"Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Ćorušić izvijestio me da je komisija donijela odluku. Njihovo stručno mišljenje jest da je u takvom slučaju moguće neurokirurške liječenje ako porod prođe dobro. Tek nakon što se dozna kakva je bolest, mogu se poduzeti koraci. Taj tumor svojim položajem i veličinom nije pritisnuo likvorske putove i doveo do razvoja hidrocefalusa, što je značajno. Da do toga dođe, to zahtijeva promptno rješavanje", rekao je Beroš.

Ministar Beroš zatražio je od Inspekcija ministarstva zdravstva da izvrši nadzor nad sve četiri bolnice kojima se Mirela Čavajda obratila, a koje su je šutke odbile.

Slovenija je, dodajmo, odobrila Mireli prekid trudnoće, ali ona još čeka odluku komisije u Zagrebu.