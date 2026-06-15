Imate problema s visokim krvnim tlakom? Ovo povrće moglo bi ga prirodno sniziti

Visoki krvni tlak često se naziva "tihim ubojicom" jer kod mnogih ljudi ne izaziva nikakve očite simptome, a može dugoročno oštetiti srce, mozak i bubrege. Milijuni ljudi svakodnevno žive s ovim stanjem, često nesvjesni rizika. Jedan je stručnjak objasnio da postoje "prirodni" načini za snižavanje visokog krvnog tlaka.

"Ako želimo 'preokrenuti' visoki krvni tlak, moramo povećati unos kalija. Kao i uvijek u prehrani, skloni smo previše se usredotočiti na jedan element - sol. Studije su pokazale da, osim što je sol važna, stvari poput kalija zapravo su još važnije. To se radi klasično dodavanjem banana u prehranu, no većina zelenog lisnatog povrća također ima visok udio kalija", objasnio je profesor Tim Spector. Dodao je da ljudi čija je prehrana bogata biljkama prirodno dobivaju puno kalija, piše Daily Express. "Što ga više unosite, to ćete moći prirodno poboljšati krvni tlak, čak i prije nego što počnete uzimati lijekove", rekao je.

Listovi cikle i blitva spadaju među zeleno lisnato povrće s najvećim udjelom kalija. Listovi cikle su jestivi lisnati vrhovi biljke cikle. Druge sjajne opcije su kuhani špinat i bok choy koji je poznat pod nazivom kineski kupus. Da biste dobili najviše kalija, najbolje je kuhati lisnato povrće jer kuhanje povećava razinu kalija. Prema web stranici Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), visoki krvni tlak, koji se naziva hipertenzija, može dovesti do ozbiljnih problema poput srčanog ili moždanog udara. Ako vam je krvni tlak previsok, to dodatno opterećuje krvne žile, srce i druge organe, poput mozga, bubrega i očiju.

Ljudi možda ne shvaćaju da žive s visokim krvnim tlakom jer rijetko postoje simptomi osim stvari koje je lako zanemariti, poput glavobolje i zamagljenog vida. No, ako tlak ne drži na sigurnoj razini, može se povećati rizik od problema poput zatajenja srca, bolesti bubrega i vaskularne demencije.

Ovo stanje je vrlo često, posebno kod starijih osoba. Jedini način da saznate imate li visoki krvni tlak jest da ga provjerite. Osim uzimanja bilo kakvih propisanih lijekova za regulaciju tlaka, niz promjena načina života može pomoći u snižavanju krvnog tlaka na prirodniji način. Jednostavno rečeno, održavanje zdrave, uravnotežene prehrane i najmanje 150 minuta vježbanja tjedno mogli bi smanjiti rizike.

Voće s najvišim udjelom kalija uključuje suho voće (marelice, grožđice, suhe šljive), avokado, banane, guavu, kivi dinje. Sve voće sadrži neki oblik kalija, što znači da ljudi mogu birati između svojih omiljenih voćki da bi dobili dodatne koristi. Iz NHS-a su savjetovali da bi ljudi trebali izbjegavati previše soli, uključujući slanu hranu ili dodavanje dodatne soli obrocima. Pića s visokim udjelom kofeina, poput kave, čaja i gaziranih pića, također bi trebala biti ograničena.