Milanović: Orban nije opasnost za Hrvatsku, bori se za svoju državu

Predsjednik Zoran Milanović nazočio je otvorenju 15. sajma poslova Job Fair u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Centra karijera FER-a, Saveza Studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET).

Job Fair održava se danas i sutra u Sportskoj dvorani Martinovka. Ovogodišnji Job Fair okuplja više od 130 tvrtki i 5 000 studenata.

Predsjednik se nakon otvorenja obratio javnosti...

- Ima puno ozbiljnijih stvari od Viktora Orbana, kao situacija s Hrvatima u BiH. Orban je živopisan karakter kojeg kritiziram godina, a Plenković i Grlić Radman su ga tetošili. Premijer je susjedne prijateljske Mađarske. A te njegove sitne palanačke opsesije s našom obalom i velikom Mađarskom su dio njegovog repertoara. On tako nastupa, nije opasnost za Hrvatsku, ne bih to ozbiljno shvaćao. Uzeli su more i Austriji koja je bila do Boke Kotorske. Jeste čuli Austrijance da plaču što su ostali bez mora? Ja nisam, Orban očito ima neke komplekse s tim - kazao je predsjednik Milanović i dodao:

- Orban se bori za svoju državu, za svoju energetsku neovisnost. To je njegov posao, on je izabran za to. To je nešto što u Hrvatskoj HDZ ne želi priznati, zbog par karijerista se ponašaju drukčije. Karijeristi koji gledaju da se nikome ne zamjere, nego da se pokažu krotkima pa da dobiju posao u Komisiji. Egzistencijalne potrebe Hrvata u BiH se bezočno ignoriraju. Ja ću učiniti sve da svi znaju o tome na samitu NATO-a. Jučer sam bio radno angažiran, zato nisam otišao u Rijeku. Što nas veže kao naciju, Europski fondovi? Užasno tužno - rekao je.

Naglasio je kako moramo prestati biti ovisni o Europskim fondovima.

- Mi moramo kao nacija, kao država prestati biti, i stvarno i verbalno, ovisnici Europskih fondova. Njih treba iskoristiti do kraja, a mi smo u tome loši. Skoro pola ide na poljoprivredu, svaka čast, ali to je socijala. Ostaje oko 3 milijarde kuna, ne eura, za ostatak. Je li to cijena koja se isplati? - rekao je Milanović.

- Put do bogatstva vodite vi i još neki, nema vas puno. Dragi karijeristi, ali ne politički karijeristi, budite ambiciozni, budite uspješni. Ja se ne bojim za vaš posao, samo se nadam da će biti u Hrvatskoj. Živjeli i sretne vam karijere koje su već počele - rekao je.

Govorio je i o blokadi Finske da uđe u NATO i kako to namjerava učiniti.

- Ljudi netko vas gleda. Razmišljajte što radite. A što se tiče da sam usamljeni jahač. Nisam usamljeni jahač, a nisam ni Kozak", kazao je.

Kaže i da je protiv zuluma koji se upliću u BiH.

- Komšić opet ide za člana predsjedništva, može li netko zamisliti veću uvredu od toga? Ne mogu Hrvati biti u straku da će ih bošnjačka glasačka mašinerija osakatiti u parlamentu. To me obezdušuje, vidim da je ljudima svejedno. E, meni nije - kaže.

- Upozoravam, ostajemo bez srca. I Plenković je za, ali ništa ne poduzima. Niska točka novije hrvatske povijesti. Što bi Tuđman rekao? Bilo bi ga sram. Nije Tuđman sve dobro radio, s imovinom, to tako ne ide. Ja sebi sve plaćam sam, i liječnički pregled. Nisam ja Frka da mi plati vlada - dodaje.

Na pitanje o prelasku na euro, Milanović je rekao da je ta odluka donesena i da se to ne može vratiti.

- To su opet kao ćorave kokoši u dvorište, ne kao guske u maglu. Guske kada polijeću u maglu, mogu, samo je pitanje gdje će sletjeti. Nema plana. Srećom, to neće biti loše za nas jer smo gospodarstvo bazirano na uslugama, to je puno bolje nego da samo orijentirani na izvor roba. Tu se Slovenija uspjela snaći. Italija se zbog tog problema ušla u kategoriju zemalja drugog reda. Kad je to postalo fiksno, imaš euro i u konkurenciji si s Nijemcima i Šveđanima. No, ako budemo živjeli samo od rente i turizma, i mi ćemo doći na tu razinu - poručio je.

Na pitanje hoće li se povećati i cijene u turizmu, Milanović je rekao da hoće, ukoliko raste kvaliteta i zahtjevi turista.

- Ta usluga i ti smještaji su kao u Austriji, ništa lošiji. To sve košta isto, to je put, ali tijekom cijele godine - rekao je.

Komentirao je i zašto njegova vlada nije izmijenila zakon o prekidu trudnoće.

- Zašto bi ga se izmijenilo, zakon je razuman za razumne ljude. Nismo htjeli raditi od toga više politike nego što to samo po sebi jest. Stvari se razvijaju. Prije pet, šest godina nismo imali situaciju da svi u bolnici imaju priziv savjesti, pa i mnogi koji su komformisti. Što sam stariji, to je za mene delikatnija tema. To je pravo žena, ali svi zakoni kažu da je to pravo žene do određenog tjedna trudnoće. No takvi su slučajevi uznemirujući, uznemiruju javnost. Politika to mora slušati. Ja bih bio najsretniji da nema pobačaja i da sve završava sjajno. Ne može nitko biti žrtva sustava jer ni jedan ginekolog ne želi raditi taj mučan posao, a država tu ne radi ništa - rekao je.

Na pitanje o Ustavnom sudu, Milanović je rekao:

- Ma kakav Ustavni sud? Nemojte me nasmijavati.

Poručio je i kako 2015. nije toliko ginekologa imali priziv savjesti u klinikama.

- Da sam sad ono što sam bio tada, priključio bih se prosvjedima. Po meni je pravo i moral na strani žene koja se nalazi u toj situaciji. Ako imamo situaciju da na Svetom Duhu da ginekolozi imaju priziv savjesti, treba napraviti sve da se toj ženi pomoć osigura. To sad govorimo općenito. Ne može se dogoditi da sutra ni jedan ginekolog u javnim bolnicama u Zagrebu nije bez prigovora savjesti. Opasnost dolazi, Hrvati ostaju bez ičega, tako i ovo dolazi - istaknuo je.