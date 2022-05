Milanović o slučaju Mirele Čavajde: Država mora osigurati dostupnost pobačaja

Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je danas aktualan slučaj Mirele Čavajde iz Zagreba te poručio da podržava pravo žene na izbor kod prekida trudnoće.

Iako smatra da doktori imaju pravo na priziv savjesti, dodaje da država i vlasnik bolnice moraju osigurati dostupnost pobačaja.

"To su doktori, neke stvari ne moraju raditi, ali onda neka država i vlasnici osiguraju uvjete. Ne znam, neka plate, imamo primjera outsourcinga milijardu, nađi kliniku koja to hoće ili može raditi. Ali dostupnost takvog rješenja, to pravo im mora ostati", poručio je Milanović.

Podsjetimo, Mirela Čavajda, trudnica kojoj je u šestom mjesecu trudnoće rečeno da nosi dijete s malignim tumorom na mozgu prije nekoliko dana je, nakon što je u javnost izašao njezin zahtjev za prekid trudnoće - primljena na pregled u zagrebačku bolnicu Merkur.

Na redovitom ginekološkom pregledu ustanovljeno da je mogućnost da dijete preživi mala, a i da će ako bude rođeno - imati tjelesna, odnosno mentalna oštećenja. Tvrdi kako joj nakon dijagnoze nekoliko liječnika u više bolnica - uopće nije reklo da ima pravo na Komisiju koja u takvim slučajevima može donijeti odluku o prekidu trudnoće, kao i to da su joj govorili da je prekid trudnoće u njezinu slučaju nezakonit.

Sugerirali su joj, kaže - da to ode obaviti u Sloveniju. Doznavši za Komisiju tek u razgovoru s odvjetnicom, Čavajda je poslala zahtjev, no odgovor Komisije još čeka.

- Ja ovo ne smatram pobačajem, to za mene nije dobra riječ, zato čitam što pišu mediji. To je jednostavno prekid života koji neće imati smisla dalje ni za mene ni za njega. Imam nadu i vjeru da će bar netko razuman gore reći da ovo nema smisla i da ja imam pravo na izbor kao roditelj. Imam pregled u 12.30, nosim sve nalaze i neki tračak nade je u meni da ipak neću morati otići u drugu zemlju. Ja nisam državljanin Slovenije nego Hrvatske, poručila je Mirela Čavajda.