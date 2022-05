Žena čiji je slučaj potresao Hrvatsku: Doktor me pitao 'Biste li ubili dijete s tumorom koje ima 2 godine?'

Nakon još jednog pregleda ultrazvukom koji su jučer rano poslijepodne u Kliničkoj bolnici Merkur napravili Mireli Čavajdi, rekli su joj da dokumentaciju šalju na drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC Zagreb.

- Primili su me odmah. Doktor mi nije dao nikakve detaljne informacije, ali su dali do znanja da bi bilo bolje da se dijete rodi pa da ga oni pokušaju spasiti. Zapakirali su dokumentaciju za drugostupanjsko povjerenstvo preda mnom i pozvali šofera da to odnese na Rebro. Mogu odmah danas početi donositi odluku da li će mi napraviti zahvat ili ne.

Rekla sam im da imam dogovoren termin u Sloveniji i da ih molim da odluka bude sutra. Kazali su mi da se ne nadam previše jer "mi ne možemo ubiti dijete". Doktor me doslovce pitao: "Da li biste vi ubili dijete s tumorom koje ima dvije godine?". Sramotno. Podsjetila sam da mi je njegova struka dala nepovoljne prognoze i rekla da će dijete ili umrijeti ili živjeti s teškim oštećenjima.

To su utvrdili još 19. travnja, a oni sad tek šalju nalaze neuropedijatrima pa bih pitala gdje su svi skupa bili do sada - ističe Mirela Čavajda, 39-godišnja Zagrepčanka kojoj su u poodmakloj trudnoći utvrdili da dijete u maternici ima ogroman tumor koji pritišće mozak i zbog kojeg ili neće preživjeti ili će živjeti s teškim oštećenjima.

Liječnici je nisu upoznali sa zakonskom odredbom po kojoj se u takvim slučajevima i uz odobrenje komisije prekidi trudnoće rade i nakon desetog tjedna trudnoće, zbog čega će slučaj završiti na sudu.

- Da, sve ću ih tužiti redom, apsolutno, samo dok napravim prekid. ali i oporavim se nakon svega jer ovo kroz što prolazimo moja obitelj i ja je strašno - kazala nam je Mirela Čavajda.

