Milanović o neredima na Poljudu: 'Hrvatski navijači i građani žrtve su nebrige i nesposobnosti Plenkovićeve vlasti'

"Nogometni stadioni, kao i sva sportska borilišta, moraju biti slobodni od nasilja i nereda, sigurni za sve ljude koji dolaze navijati, bodriti i slaviti pobjede. Hrvatska policija, uvjeren sam, ima sposobnost, iskustvo i ljude koji to mogu osigurati, što je i dokazala puno puta do sada pravovremenim i profesionalnim postupanjima. Jučerašnje nasilje i neredi u Splitu nakon utakmice, i to najvećim dijelom ispred i oko stadiona, sigurno su se mogli izbjeći ili barem svesti na minimum da je politički vrh Ministarstva unutarnjih poslova bio odgovorniji prema hrvatskim građanima i spremniji za djelovanje prema nasilnicima", napisao je Zoran Milanović na Facebooku o sinoćnjim neredima u Splitu.

"Hrvatska policija u ovakvim situacijama može uspješno obavljati svoj težak posao samo uz odgovorno i promišljeno vođenje s vrha MUP-a. A to nije moguće sve dok je Davor Božinović posvećen isključivo politikantstvu i kampanji, umjesto svom poslu. Huliganizmom i nasiljem na sportskim terenima ne može se baviti samo hrvatska policija, to je posao i odgovornost Vlade i Andreja Plenkovića. Hrvatski navijači i građani žrtve su nebrige i nesposobnosti aktualne Plenkovićeve vlasti koja nije ni pokušala trajno riješiti problem nasilja na stadionima, već je uvijek sav teret padao na leđa hrvatske policije", dodao je.