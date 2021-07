Milanović o nedavnim uhićenjima: Ono što je Zagreb preživio u zadnjih dvadeset godina je gore od komunizma

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na polaganju prisege 31. naraštaja ročnica i ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni 123. brigade HV-a u Požegi. Domovini je prisegnuo 191 ročnik, među kojima i 29 žena.

Milanović je ročnicama i ročnicima čestitao na položenoj prisezi i izrazio zadovoljstvo zbog procesa popunjavanja vojske ljudima koji žele biti u vojsci.

- To nije mala odluka, to je velika odluka i to je teži put. U životu je puno toga stvar izbora, nije sve. Hrvatski put, put naše države, našeg identiteta, našeg stvaranja, nastajanja, uzdizanja, posrtanja, polijetanja je bio teži put u usporedbi sa skoro svim nacijama koje danas čine Europu, to je činjenica. Naš put je bio u glavnini čist, ispravan i uspravan - rekao je Milanović.

Dodao je da zbog toga, što je naš put bio teži, ne smijemo izaći obeshrabreni nego potaknuti, jaki s vjerom u danas i sa sigurnošću da će sutra biti bolje.

- Položili ste prisegu na hrvatski Ustav, to je temelj društvenog dogovora ljudi koji žive u Hrvatskoj. U prisezi su posebno istaknute dvije vrijednosti koje vama ostaju u nasljeđe - sloboda i jednakost. Bez slobode nema čovjeka i sve počinje od sloboda i prava. Ali s druge strane i zajednica kojoj duguješ, jer ti je ona omogućila okvir, dala ti je poticaj i mogućnost da se kreiraš i unapređuješ, da budeš bolji čovjek. Jednakost je jednako tako jako važna stvar i nije slučajno bila sadržana u prvim deklaracijama prava čovjeka u onom što je ustvari u mnogo čemu temelj modernog svijeta u kojem živimo i Europe kojoj pripadamo - rekao je predsjednik.

Odgovarajući na pitanja novinara, Milanović je izjavio da se 50 posto ljudi nije cijepilo i iz nekog razloga neće, ocijenivši da pritisak prema pola populacije nije politički inteligentan.

- Da se radi o 15 posto ljudi, to bi već bilo nebitno jer bi bili na tragu kolektivnog imuniteta. Koji je smisao ovakvog pritiska prema pola populacije?

Predsjednik je rekao da se onaj tko se htio cijepiti - cijepio, a druge se ne može natjerati terorom.

- Ja se ne osjećam ugroženo zbog onih koji se nisu cijepili. Pokušat ću ih potaknuti, ali neću izbaciti s posla svoju tajnicu zato što se nije cijepila. Što ćemo, proganjati ljude koji imaju karijes? - zapitao se predsjednik.

Nije zadovoljan s prijetnjama, kako kaže, određenim kategorijama ljudi, ali drži da su jedno zdravstveni djelatnici, liječnici, sestre i mali broj ljudi koji skrbe o starijima i bolesnima, dok svi drugi rade manje-više normalne poslove pa bi na njihovoj volji trebalo biti hoće li se cijepiti ili ne.

Upitan o antikorupcijskoj istrazi u kojoj se zaredao niz uhićenja bliskih suradnika bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, rekao je da je ono što je Zagreb preživio u zadnjih dvadeset godina gore od komunizma, jer "ti ljudi bar nisu krali".

- Ta bijeda koja nam je bačena na kičmu, leđa, kukove, rebra... Živjeli smo 20 godina pod tim, i ja neko kratko vrijeme kao predsjednik SDP-a dok gospodina nisam izbacio iz stranke. Onda su mu drugi produživali život, a sad se prave Toše i ne znaju što se događalo. To je bila organizirana pljačka grada - rekao je Milanović.

O mogućoj kandidaturi bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza, Milanović je rekao da ne bi imao ništa protiv da to bude ona, ali i podsjetio kako će se o tome odlučivati tek za godinu dana.

- Draže mi je da je ona, ali polako, to je za godinu dana, to je jako daleko i to se ne pušta ovako u javnost. Pustimo to. Te stvari se rješavaju u zadnji tren, u principu u tišini. Bilo bi to korisno za Hrvatsku, ali možda je čak i prekvalificirana - rekao je Milanović.

Svečanosti polaganja prisege nazočili su i ministar obrane RH Mario Banožić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj. Banožić je u svom obraćanju naglasio kako je sve veća zainteresiranost mladih za vojnički poziv. On je podsjetio kako je Hrvatska vojska izrasla na žrtvi Domovinskog rata i obrani svojih domova, a sada je pred njome modernizacija i opremanje.

- Ispred nas je period izazova. Modernizacija i opremanje Hrvatske vojske u nekim je granama započela na intenzivniji način, a uskoro će to biti i u Hrvatskoj kopnenoj vojsci kroz nove programe i projekte koji će biti definirani kroz dugoročan plan razvoja oružanih snaga koji će se, vjerujem, ove jeseni naći u saborskim klupama – istaknuo je ministar Banožić.