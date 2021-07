'Što, ja ću izbaciti svoju tajnicu jer se nije cijepila? Neću; Koji je smisao pritiska, to nije politički inteligentno'

Predsjednik RH Zoran Milanović nazočio je svečanoj prisezi 31. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni '123. brigade HV' u Požegi. Svečanu prisegu položili su 191 ročnik i ročnica. Na svečanosti su i ministar obrane RH Mario Banožić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj.

Milanović je komentirao moguću kandidaturu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za glavnu tajnicu NATO saveza. "Ja ne bih imao ništa protiv, ali to je za godinu dana. Draže mi je da je ona. Te stvari se rješavaju u tišini. To bi bilo korisno za Hrvatsku. Možda je čak i prekvalificirana", kazao je predsjednik.

Mogućnost obveznog cijepljenja

"Onaj tko se htio cijepiti, mogao se cijepiti. Ja se ne osjećam ugroženo od onih koji se nisu cijepili", kazao je. "Što, ja ću izbaciti svoju tajnicu jer se nije cijepila. Neću. Ja kažem, to je jedna opasna glupost, riječ je o 50 posto ljudi. Iz nekog razloga neće. Da se radi o 15 posto ljudi to bi bilo nebitno. Bili bismo na pragu te kolektivne odgovornosti, kolektivnoh imuniteta. Koji je smisao pritiska prema pola populacije, to po meni nije ni politički inteligentno" kazao je. Na pitanje što misli hoće li nam sezona biti upitna kazao je: Ja ne želim podgrijavati to. Tu nitko ne nosi masku. Većina ljudi nosi masku"

"Države se razlikuju. Nama treba autonomija u EU. Ovo je jedna vrsta straha od birača. Ne kažem da su namjere ljudi koji upravljaju većim državama diktatorske", kazao je. "Imam lošu vijest, svi ćemo umrijeti jedan dan", kazao je predsjednik,

Vrhovni sud i Zlata Đurđević

"To treba što prije završiti, imali smo opstrukciju na jednoj kandidatkinji, ona je pretučena, svaka joj čast što je izdržala, imala je posla s gomilom i s huljama", kazao je Milanović

Uhićenja u Zagrebu

"Šegota, što je bilo s njim. Ne znam stvarno. Što se njega osobno tiče. Ta bijeda koja nam je bačena na kičmu, živjeli smo s tim 20 godina dok gospodina, bivšeg gradonačelnika nisam izbacio iz stranke. Drugi su mu produžavali život, ne samo na respiratoru, nego zlatnom žlicom. Sada se neki prave Toše. To što je Zagreb proživio u zadnjih 20 godina, to je gore od komunizma. Ovo je bila organizirana pljačka grada, to sam govorio kada sam bivšeg gradonačelnika izbacio iz stranke", kazao je. "To sam napravio civilizirano. Nije pogriješio, htio je uništiti stranku", kazao je o Bandiću.