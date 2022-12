Milanović o dojavama o bombama: To su ljudi koji siju strah. Treba ih locirati, uhititi i procesuirati.

Predsjednik Zoran Milanović boravi u Dubrovniku gdje je komentirao aktualne teme.

U noći s ponedjeljka na utorak iznenada je u bolnici u Zagrebu preminuo umirovljeni general Pavao Miljavac (69). Predsjednik je izrazio sućut obitelji "Pao je radeći, na viljuškaru. Što sam znao, da stanje nije tako ozbiljno. Bio sam jadan kada sam čuo. Čuo sam se sa sinom. Bio je jedan od pravih ljudi, barem po meni", kazao je predsjednik.

Dojave o bombama

"To su očito ljudi koji ta sredstva na raspolaganju, niti upravljaju, ali imaju kapacitet da siju strah, to je kažnjivo. Locirati, uhiti i procesuirati", kazao je Milanović. "Mislim da to nema veze s Ukrajinom. Radi se o ljudima koji su agresivni. Ne vidim da ima veze s Ukrajinom", dodao je.

Ustavne promjene i obuka ukrajinskih vojnika

"Nisu to ustavne promjene, to je drska agresija, seljački nastup. Nasrtaj na Ustav. Narod razmišlja negativno o tome. Nitko normalan ne navija za Rusiju. Ta misija je pravno upitna, sa stajališta EU. EU je za mene jedna trgovinska asocijacija, to je zajednica vrijednosti, ali nije obrambeni savez.

Kazao je da je apsolutno vrijeme za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.