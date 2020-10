Milanović: Nikoga nisam nazvao magarcem, rekao sam da su ispali magarci

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Gospiću je sudjelovao na otvorenju 22. izložbe tradicionalnih proizvoda "Jesen u Lici“.

"Prošla su dva dana otkako je saborska zastupnica, koja je u javnom prostoru jednaka i predsjedniku i premijeru, nazvala one koji su odlazili u onaj bezvezni klub kriminalcima i prostitutkama. Čekam da reagiraju tijela. Ponavljam, tu je bilo i starijih ljudi", kazao je Milanović'. "Na popisu su i predsjedničin suprug i neke žene. To su sve prostitutke. Hoće li reagirati pravobraniteljica ili to opet moram ja? Političke suparnike ne smije se napadati. Neki misle da mogu prostački vrijeđati svakoga", rekao je Milanović novinarima o izjavama Dalije Orešković.

Na pitanje o narikačama, magarcima... kazao je: "Nikoga nisam nazvao magarcem, već sam rekao da su ispali magarci. Ne magarac, već namagarčen", dodao je. Odgovorio je i na pitanje o kritici na njegove izjave.

"Što znači da krivo komuniciram. Ne izdajem se za šarlatana. Znaju s kim imaju posla. Mislim da hrvatski više treba učiti u školama", dodao je. "Ja nisam namagarčen jer nisam bio ministar. Ministri ovise o premijeru", dodao je.

"Narikača. Ne može se reći na drugi način. Reći za nekoga da je samodopadna narikača ili guslar ima svoj jako jasan tradicijski koncept u Hrvatskoj. Guslar zaziva na mržnju, govori o bitkama. Narikače dođu, otplaču, uzmu 50 kuna i odu. Nisam nikoga nazvao prostitutkama i kriminalcima", kazala je.

Video: Milanovića ismijavaju na Twitteru

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje u vezi s time kako ga je GONG uz još neke osobe prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, Milanović je bio prilično oštar.

"Tko je GONG. GONG nije institucija. To su ljudi čiji se predsjednici udomljuju u SDP-u. Bore se za komad tuđeg kruha, Prijaviti vas može svatko. Odazvao bih se po sudskom nalogu. Ovaj put nemam ništa. Ovdje nema dokumentacije", dodao je. "Netko vas prijavi jer ste odlazili tamo gdje su odlazili i akademici. Neki sitni mentalitet vas prijavi na jedan dan da bi se pisalo o njima. To je baš nečasno, baš je jadno", rekao je Milanović. "Bili bi tamo (u 'klubu') i majstori iz GONG-a da ih je netko zvao, i Orešković bi bila", rekao je.

Na pitanje o sastanku s premijerom kazao je, što se njega tiče, da on može uvijek.

"S biciklom možemo doći do Like. Je l' ja vama djelujem kao netko tko tome stoji na putu. Evo, danas popodne, sutra, noćas, u 'klubu'... Pitanje je je l' taj bio u 'klubu', on svugdje ide", rekao je.