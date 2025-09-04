Milanović nenajavljeno stigao na festival Fališ, publika ga dočekala ogromnim pljeskom

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u četvrtak navečer nenajavljeno je stigao na drugu večer Festivala alternative i ljevice u Šibeniku, a njegov dolazak uoči početka programa, publika FALIŠ-a na Trgu pape Ivana Pavla II. dočekala je s odobrenjem i ogromnim pljeskom.

Nakon što je FALIŠ otvoren u srijedu navečer bez ijednog ekscesa na tvrđavi Barone, program se druge večeri preselio na Malu ložu, a među posjetiteljima u prvim redovima je predsjednik Milanović. Milanović je stigao na predstavljanje knjige "Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimermana, čiju je promociju uz moderatora Kruna Lokotara, slušao iz prvog reda.

Mala loža, službeno Trg pape Ivana Pavla II., pokazao se premalim za brojnu publiku festivala protiv kojeg se posljednjih tjedana pobunio dio hrvatskih branitelja. Smeta im financiranje FALIŠ-a javnim novcem kao i teme koje, prema njima, vrijeđaju ugled i dostojanstvo kako njih tako i Hrvatske.

Kako je priopćeno iz Ureda predsjednika, Kruno Lokotar je sa Šimunom Cimermanom razgovarao o knjizi u kojoj je opisan jedan od ključnih događaja Drugog svjetskog rata – Bitka na Sutjesci. "Autor je stvorio životopisnu i potresnu sliku ratne stvarnosti i hrabrosti onih koji su je proživjeli oslanjajući se na činjenice, dokumente, memoare i svjedočanstva sudionika", dodaje se iz Ureda.

"Osim predsjednika Milanovića, predstavljanje knjige 'Sutjeska: bitka svih bitaka' pratio je velikih broj građana Šibenika i njihovih gostiju, okupljenih na Trgu Ivana Pavla II. u središtu grada. Predstavljanje knjige održano je drugog dana Festivala FALIŠ koji se u Šibeniku održava od 3. do 7. rujna. Riječ je o Festivalu koji je pokrenut 2013. godine te je postao jedan od najpoznatijih i najrelevantnijih događaja ove vrste", stoji u priopćenju te se dodaje kako je uz Milanovića bio predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.