Milanović: Franju Tuđmana danas bi izbacili iz HDZ-a

Zoran Milanović, predsjednički kandidat čiju je kandidaturu podržalo 13 političkih stranaka na čelu s SDP-om, osvrnuo se na kampanju u emisiji Pressing na N1.

Prvi put ćemo imati predsjedničku kampanju bez debate.

- Mislim da je to logično, s obzirom na to da nema smisla imati debatu bez aktualne predsjednice. Već pet mjeseci potzivam na debatu, a televizije se izmotavaju, čekaju da se jedna strana zavlači mjesec dana, a nisu na to reagirali. Nuditi debatu ovako kasno, sat vremena prije izborne šutnje 20. prosinca je besmisleno.

Kako komentirate da je glas za Škoru glas za SDP?

- Nikako. Ovo je borba i sraz dvoje HDZ-ovih kandidata. Možda svi koji im planiraju dati glas nisu svjesni toga. Ovo je politička borba i obračun s ovakvim načinom vođenja HDZ-a, lopovlukom, licemjerjem... Neki su tu već 30 godina, neki ad hoc, od slučaja do slučaja, a neki potpuno neprirodno, zadnjih godina, pa stranka sada ratuje protiv njih. Škoro je HDZ-ovac i od toga je imao velike koristi u životu.

Kako komentirate izjavu da Vas ne bi zaposlio, kao ni Kolindu Grabar-Kitarović, ni Plenkovića?

- Ja ne znam niti o kakvoj se tvrtki radi, niti me zanima. On od toga vjerojatno dobro živi i drago mi je zbog njega. Siguran sam da bi i Plenkovića i Grabar- Kitarović mnogi ljudi zaposlili, jer su školovaniji od Škore. Bez obzira na doktorat, radi se o tome da nisu dorasli poslovima koje rade, Plenković bi mogao biti dobar ambasarod, ministar vanjskih poslova, ali predsjednik ovakve stranke i predsjednik vlade. Mi pod tim patimo i lipšemo.

Andrej Plenković naglašava kako je smanjio vanjski dug.

- Brojke govore da Plenković nije smanjio dug ni za lipu nego ga je manje povećao. Sanaderova je vlada, u kojoj je počelo političko pupanje Plenkovića i sličnih, zadužila Hrvatsku za 100 milijardi kuna, a rezultat toga je bio pad BDP-a od 10 posto. Moja je vlada provela fiskalnu konsolidaciju kakvu Hrvatska nije nikada imala, povećala prihode, smanjila rashode, i stvorila zdravu poziciju za gospodarsku ekspanziju koja je počela 2014., dvije godine prije Plenkovićevog dolaska. On je imao tu sreću da uđe u jedan ritam, u kojem su svi trendovi već biti definirani u trećem kvartalu 2014. godine. Ni jednu reformu nisu proveli, osim prčkanja i čeprkanja po poreznom sustavu.

Neki vas optužuju da niste pravi ljevičar.

- Ja sam socijaldemokrat, vodio sam tu stranku gotovo deset godina, završio sam mandat kao premijer aktivnim udarom na banke. Je li to lijeva politika? Ukinuo sam saborske mirovine, privatne ovršitelje. Neki ljudi nisu nikada zadovoljni.

Kolinda Grabar-Kitarović je danas povodom godišnjice smrti Franje Tuđmana rekla kako se Vi pozivate i na socijaldemokraciju i na Tuđmana, da svaštarite. Koje je Vaše mišljenje o Tuđmanu?

- Već sam se zalagao da se Markov trg nazove po Tuđmanu, ali su u međuvremenu skinuli Trg maršala Tita...Tuđman lagano odlazi u povijest. Na njegovom sprovodu nije bio nitko osim kasnijih autokrata i diktatora, kao što je Orban. Bilo mi je žao što nitko nije bio. Nisam likovao, bio sam diplomat, za razliku od Kitarović i ostalih.

Mislim da bi Tuđmana danas izbacili iz HDZ-a zbog njegovih stavova o društvenim i intimnim pitanjima, pitanjima braka, Bleiburga, odnosa prema Titu. On bi dobio šut-kartu iz stranke. On je bio Titov general, od Tita je dobio viletinu, luksuzan stan u Nazorovoj, koji je privatizirao preko reda.

On je za Hrvatsku bio spreman provesti neko vrijeme u zatvoru, bio je prkosan i imao je gard. Nije često bio u pravu, ali je tada u bitnim stvarima bio u pravu, i to su mnogi hrvatski građani prepoznali, i zato je on mogao kao bivši Partizan, komunist, Titov general, koji je jako profitirao od tog sustava, ali je i kažnjen, biti prihvaćen kao lider i voditi Hrvatsku u to teško vrijeme. Nažalost dopustio je da ga okruže ljudi najniže moguće kvalitete, a svi ovi koji se danas pozivaju na njega su smiješni ljudi - svi. Na njega se može pozivati njegov sin i to je to - zaključio je Milanović.

