Milanovićeve poruke Plenkoviću: Što znači izjava 'Bit ću ti najbolji prijatelj'?

Bit ću najbolji prijatelj Andreja Plenkovića dok bude premijer. Tu izjavu kandidat za predsjednika države Zoran Milanović u zadnjih mjesec dana izrekao je više puta. A potom ju je “začinio” i tvrdnjom da on kao predsjednik neće biti perfidan jer zna bolje i od Miroslava Škore i od Kolinde Grabar-Kitarović kako on (premijer) funkcionira.

Učio iz iskustva

– Hoće li to biti ljudima dovoljan razlog da me izaberu, ostaje da se vidi. Ja ću se boriti i dokazivati, imam veliko iskustvo, dobre namjere i potrebu da pridonesem boljitku zemlje – kazao je Milanović prije neki dan u Istri.

S jedne strane, Milanović doista zna kako je biti premijer, a ne biti u dobrim odnosima s predsjednikom države. Za to se dovoljno sjetiti početka mandata predsjednice Grabar-Kitarović i njezina zahtjeva za sjednicu Vlade, ostavkom premijera, upadanja u ured ministru poljoprivrede...

Prema Plenkoviću je predsjednica bila znatno blaža, ali kada bi osvojila i drugi mandat, a koji bi joj bio zadnji na toj funkciji, pitanje je bi li sa te pozicije više imala razloga “podizati ručnu”. No, ne obraća se Milanović samo Plenkoviću kada mu poručuje da neće biti destruktivan. Obraća se i biračima HDZ-a, i to onima koji žele da Plenković i dalje vodi Vladu i HDZ. Politički analitičar Ivica Relković tvrdi kako se iz te izjave da će Plenkoviću biti najbolji prijatelj vidi da Milanović ima itekako osmišljenu kampanju i da jedini od svih ostalih kandidata za predsjednika već sada razmišlja i o drugom krugu. Tom izjavom Milanović se, kaže Relković, obraća prije svega onim biračima HDZ-a koji nisu krajnje desno krilo i koji u anketama kažu da će glasati za Milanovića bude li s predsjednicom u finalu.

– Takvima on šalje poruku da dobro razmisle koga bi Grabar-Kitarović s pozicije predsjednice favorizirala u utrci za šefa HDZ-a. I da apstiniraju na dan izbora, ne nužno i glasaju za njega. Eliminira li se Škoru, panike više neće biti i Milanović će ionako prestati biti babaroga. Na taj način Milanović ne mora ići u šator, Klemmu, ide blago jer ima Plenkovića i to apsolutno promišljeno radi – kaže Relković. Može se ići i korak dalje pa kazati da bi Milanović kao predsjednik, a Plenković kao premijer bio i prvi test kako bi funkcionirala velika koalicija, a Milanović je, kaže Relković, jedini koji trenutačno može slati poruke“prijateljstva”, odnosno velike koalicije. Da bi jako dobro funkcionirao s Plenkovićem, Milanović je poručivao i prije, pa i to da ne zna što Plenković uopće radi u HDZ-u.

Susret na Britancu

U emisiji “Nedjeljom u 2”, na pitanje je li se Plenković htio učlaniti u HDZ, Milanović je kazao da Plenković nema veze s HDZ-om i da mu je bolje da on šuti. Zašto, Milanović nikad nije objasnio, no legenda kaže da je mislio na 2010. kada je Plenković imao dvije ponude, onu novoizabranog predsjednika Ive Josipovića da mu bude savjetnik i ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića da preuzme dužnost državnog tajnika za europske integracije u Vladi Jadranke Kosor.

Za savjet se, kažu izvori, obratio baš Milanoviću, za kojega je bilo izgledno da će na idućim izborima postati premijer. Našli su se na Britancu, gdje mu je Milanović, kada je čuo da ga zanima diplomatska karijera, navodno savjetovao da prihvati Jandrokovićevu ponudu.

Video: Konferencija za medije Andreja Plenkovića