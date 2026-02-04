Naši Portali
Komentara 2
RAYAN ROUTH

Izrečena presuda Trumpovom atentatoru: Evo kolika mu je kazna

Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
04.02.2026.
u 18:54

Nakon što mu je izrečena presuda na saveznom sudu u Floridi, Routh je pokušao samoozljeđivanje ubodom olovke u vrat

Muškarac koji je pokušao ubiti Donalda Trumpa tijekom njegovog boravka na golf-terenu u južnoj Floridi osuđen je na doživotni zatvor, potvrdio je savezni sud. Ryan Wesley Routh (59) proglašen je krivim zbog pokušaja atentata koji se dogodio u rujnu 2024. godine u Trump International Golf Clubu u West Palm Beachu. Tijekom incidenta, agent Tajne službe uočio je osumnjičenika s oružjem te je reagirao pucnjem, spriječivši napad.

Prema sudskim dokumentima, agent Tajne službe primijetio je sumnjivo ponašanje te brzo reagirao, što je natjeralo napadača na bijeg. Porota je 23. rujna jednoglasno zaključila da je Routh imao namjeru izvršiti atentat. Tužiteljstvo je istaknulo kako se radi o ozbiljnoj prijetnji nacionalnoj sigurnosti te je zatražilo najstrožu moguću kaznu.

Nakon što mu je izrečena presuda na saveznom sudu u Floridi, Routh je pokušao samoozljeđivanje ubodom olovke u vrat. Tijekom suđenja zatražio je „pravednu kaznu“, pokušavajući izbjeći doživotni zatvor, no sud je odbio njegov zahtjev.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko mjeseci nakon drugog pokušaja atentata na Trumpa, kada mu je metak okrznuo uho na predizbornom skupu u Pennsylvaniji, što je dodatno pojačalo zabrinutost oko sigurnosti političkih kandidata u SAD-u.

Komentara 2

Pogledaj Sve
AL
AP_LApapa
19:01 04.02.2026.

Kod njih doživotna za neuspjeli pokušaj atentata kod nas jedanaest mjeseci za ubojstvo majke. Pa ti budi normalan.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
19:09 04.02.2026.

To je onaj rusofob što je hodao po Ukrajini u maskirnoj uniformi...

