Milanović komentirao Kolindin srednji prst: Stil je uvijek metoda borbe

Predsjednik Zoran Milanović danas je u posjeti Zemuniku. Na pitanje novinara zašto je sada tek u Zemuniku rekao je: Jeste li vi čuli za koronu?.

Novinare je zanimalo da Milanović kaže svoje mišljenje oko izjave Miroslava Škore o silovanim ženama, kao i reakciju bivše predsjednice Grabar-Kitarović koja je pokazala srednji prst.

"Vi jako dobro znate kakvi su moji stavovi, a kampanju ne mogu komentirat. Morate pitati predsjednicu o tome, ne želim nikome davat podršku niti kritizirati, ali znate moj stav o takvim stvarima. Nakon što završi ova kampanja opet ćemo o tome. Čekaju me konzultacije, tko zna do kada će to trajati", kazao je.

Što se tiče samo pokazivanja samog srednjeg prsta predsjednice, Milanović je rekao:

"Stil je uvijek metoda borbe, gleda se u kontekstu. Mislim srednji prst može biti duhovit ili uvredljiv, ali ništa neću komentirati" kazao je.

Tučnjava navijača BBB i Grobara u Vukovaru

"Mislim da nije slučajnost što se događaju ovakve stvari poput sukoba navijača u Vukovaru. To je sve jadno, lako je reći okrenimo se budućnosti, znamo koliko je ljudi stradalo u Vukovaru. Još prije 11, 12 godina stvari u Vukovaru su izgledale puno bolje nego danas. Mislim da se može imenom reći koji su ljudi odgovorni za ovakvo stanje", kazao je Milanović.

"Podržao sam ublažavanje i ukidanje onih rigoroznih mjera. Ne možemo se više vraćati na onu vrstu zatvaranja. To je bila reakcija na nešto novo, prijeteće. Morat ćemo zaštiti starije i bolesne", kazao je.