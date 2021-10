Milanović: Ako su sektaški razlozi za neodlazak liječniku, djecu bi trebalo uzimati roditeljima

Predsjednik Zoran Milanović boravi danas u Svetom Križu Začretje povodom 30. godišnjice ustrojavanja 103. brigade Hrvatske vojske na nogometnom igralištu. Tom prilikom odgovarao je na novinarska pitanja o aktualnim zbivanjima. Upitan za komentar tragične smrti 15-godišnjaka iz Pule, rekao je da nije upoznat sa slučajem, ali da smatra da bi trebalo oduzimati djecu roditeljima koji ih iz sektaških razloga ne vode liječniku.

- Ako je zanemarivanje je jedno, ali sektaštvo je nešto drugo. Ne znam detalje pa ne mogu govoriti. Ako su to vjerski razlozi, to ne spada u slobodu vjeroispovijesti. Onda će se pojaviti sekta koja misli da ima pravo ubiti, nevjernika na primjer. To će se događati, država tu može dosta, ali ne može sve. Takvi će slučajevi biti među nama i ubuduće, nažalost. Ne razumijem koja to vjera u Svevišnjeg počiva na potpunom ignoriranju akumuliranog ljudskog znanja, znanosti, vještina koje omogućavaju da živimo danas dulje nego ikad u povijesti. Ima i takvih. Neka to rade sa sobom, a djecu neka ostave na miru. Ako su to sektaški razlozi, takvu djecu bi trebalo uzimati roditeljima. Dijete mora ići i u školu, ne može roditelj odlučiti da ne ide, rekao je.

Dodao je da je to užas, ali da je pitanje što država može napraviti.

- Moram vidjeti više da bih mogao iznijeti prosudbu je li netko pogriješio i trebao nešto napraviti. Polazim od pretpostavke da to nitko nije znao osim roditelja. Tu se vrlo malo može napraviti - zaključio je.

Na pitanje što očekuje od glavnog odbora SDP-a koji se danas održava, kazao je da je njegova dužnost da bude distanciraniji.

- Naravno da ne mogu biti ravnodušan prema stranci koju sam godinama vodio, nije to bilo što u životu, ali sad sam Predsjednik Republike i moram biti hladan.

O covid potvrdama u zdravstvu i sektoru socijalne skrbi

- Govorio sam deset puta o tome i nemam što više dodati. Ja bih tu bio liberalniji, a u nekim stvarima i stroži. Priča je sad gotova, COVID nećemo iskorijeniti. Možemo se kvalitetno zaštititi, ako netko neće, ne mora, ali to ne bi smjelo utjecati na život velikog broja ljudi. Tko je cijepljen, može se zaštititi. Govorim otpočetka: misli na sebe, cijepi se. Kada misliš na sebe, svoje si napravio, pomoći ćeš drugome. Kako necijepljeni mogu ugroziti mene ili vas ako ste cijepljeni? Mogu se zaraziti kao od sezonske viroze, vrlo slabi simptomi. Ljudi, moramo živjeti, bit će bolesti i ubuduće. Dok razgovaramo, ljudi obolijevaju i od težih bolesti od COVID-a - rekao je Milanović.



