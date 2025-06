Milanović: Ako idemo prema tih 5%, ne možemo dopustiti trgovcima da nas reketare

Bio je to NATO-ov summit kao nijedan do sada. Povijesan po tome što su europski saveznici i Kanada, na upornost i pritisak administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa , pristali preuzeti obvezu dosezanja cilja (do 2035.) o izdvajanju 5 posto BDP-a svake godine za svoju vojsku i obranu. Netipičan po tome što je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte toliko laskao i povlađivao Trumpu da je u jednom trenutku opisao američkog predsjednika kao “taticu”: kad je Trump govorio kako se Izrael i Iran tuku kao djeca, Rutte je, u napadnoj želji da se svidi Trumpu, dobacio kako je ponekad potrebno da im dođe “daddy”, tatica, i “upotrijebi snažan jezik”.

Trump je na putu na summit psovao Izrael i Iran zbog toga što krše njegovo primirje nakon “12-dnevnog rata”, pa se Rutte očito referirao na taj “jezik”. – Predugo je jedan saveznik, SAD, nosio previše tereta u NATO-u i to se danas mijenja. Dragi Donalde, zahvaljujući vama – rekao je Rutte na početku summita. I zaista, deklaracija summita sadrži cilj od 5 posto BDP-a koji saveznici trebaju dosegnuti u svojom godišnjim izdvajanjima za svoje oružane snage, od čega se 3,5 posto odnosi na strogo vojna ulaganja, a 1,5 posto na ulaganja koja su samo povezana sa sigurnošću, pa mogu biti i ulaganja u infrastrukturu dualne namjene, i vojne i civilne.

No, hrvatski predsjednik Zoran Milanović baš i ne vjeruje u ispunjenje tog cilja od 5 posto. – Ako već idemo prema tih 5 posto, u što, budimo pošteni, ljudi tu ne vjeruju… Ja nisam NATO-ov cheerleader, netko tko s kastanjetama pleše, uveseljava publiku i govori samo lijepe riječi koje publika želi čuti, nego gledam što je za Hrvatsku realno i što je naš interes. A naš interes je da definiramo sposobnosti koje su nam bitne i da za to potrošimo što manje novca plaćajući trećima. Ako moramo svoj novac i svoju zaradu davati drugima po sve većim i većim cijenama, onda je super Trumpov tvit: Keep the prices down – izjavio je predsjednik Milanović novinarima nakon završetka summita. Američki predsjednik tu je poruku poslao svim energetskim proizvođačima i trgovcima nakon izraelskih vojnih udara na ciljeve u Iranu. Hrvatski predsjednik spomenuo je tu poruku kao nešto što bi trebala biti politika i prilikom povećanja vojne potrošnje: države se trebaju pobrinuti da vojna industrija ne divlja s cijenama.

– Ne možemo sad prepustiti privatnim investitorima da nas reketare, samo zato što ima malo ponuđača, po cijenama koje će oni diktirati. To nas vodi u dužničko ropstvo – kaže Milanović. Hrvatski predsjednik propustio je svečanu večeru za sudionike NATO-ova summita, koju je davao nizozemski kralj, a iz Ureda predsjednika to je obrazloženo manjim zdravstvenim tegobama. Danas je odradio summit, ali na naše je pitanje o tome osjeća li se dobro odgovorio niječno.

– Ne, vučem nekakvu koronu već 10 dana i nije mi dobro. Jedva čekam da se vratim u Zagreb – iskreno je odgovorio. Za razliku od prijašnjih NATO-ovih summita, na kojima su znale biti usvajane završne deklaracije s po 60 stranica teksta, deklaracija današnjeg summita je kratka. Očito se željelo zadržati samo na onome što je Trumpu najbitnije, a to je povećanje ulaganja svih drugih saveznika u obranu. Hrvatskog predsjednika pitali smo nakon summita i je li imao dojam da su i glavni tajnik i neki drugi državnici namjerno toliko laskali Trumpu kako bi ga držali zainteresiranog za NATO i pozitivno raspoloženog oko NATO-a, ali Milanović je samo odgovorio da on nije laskao Trumpu.

– Cilj od 5 posto je nešto što nitko nije mislio da će biti moguće. I rekli su mi danas: vi ste zaslužni, gospodine, vi ste zaslužni. Pa, ne znam jesam li zaslužan, ali mislim da jesam – zadovoljno je komentirao predsjednik Trump na press konferenciji nakon završetka summita. Dodao je kako se nada da će taj novac biti potrošen na opremu koja je “made in America”.

Glavni tajnik Rutte bio je obasipan pitanjima novinara o tome je li pretjerao u laskanju Trumpu, od onoga što je napisao u privatnoj poruci koju je Trump objavio na mreži Truth Social, do “daddy” komentara u zajedničkoj izjavi s Trumpom uoči početka summita. Rutte na sve to odgovara tvrdnjom da je samo rekao činjenicu i da nitko ne može osporiti činjenicu da bez predsjednika Trumpa saveznici nikad ne bi pristali na povećanje izdvajanja na 5 posto BDP-a, više nego dvostruko veći postotak od prvog sličnog (2 posto) koji je dogovoren an summitu u Walesu 2014., ali vrlo sporo ispunjavan.

U porukama upućenima Trumpu glavni tajnik NATO-a čestitao mu je i na napadu američkih bombardera na podzemna nuklearna postrojenja u Iranu, a danas je objasnio zbog čega je to važno: – Napravili ste to na način koji je iznimno impresivan. Da, vi ste čovjek mira, ali voljni ste, ako je potrebno, upotrijebiti snagu. Ogromnu snagu američke vojske. To je signal cijelom svijetu, puno šire od Irana, to je iznimno važno – rekao je Rutte.

Trump je iz Haaga otišao zadovoljan i s pozitivnom porukom o savezničkom članku 5. koji govori o kolektivnoj obrani NATO-a. – Gledao sam te šefove država i vidio da zaista vole svoje zemlje, žele zaštiti svoje zemlje i potreban im je SAD. Puni su poštovanja prema meni jer ja sam predsjednik SAD-a. Bez Amerike, NATO ne bi funkcionirao. Nije to pljačka. I tu smo da ih zaštitimo – poručio je Trump. Laskanje je, čini se, upalilo.