Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u srijedu je rekao da se Europska unija pretvorila u neprijatelja Rusije koji predstavlja izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti te da se Moskva sada protivi pridruženju Ukrajine europskom bloku. Rusija se snažno protivi članstvu Ukrajine u NATO-u, što je jedan od razloga koji navodi za pokretanje invazije na Ukrajinu u veljači 2022., ali je bila puno opuštenija glede pridruživanja Kijeva Europskoj uniji. Sam predsjednik Vladimir Putin je u lipnju 2022. rekao da Rusija "nema ništa protiv" toga.

Kremlj je i u veljači ove godine rekao da je pridruživanje europskom bloku suvereno pravo Ukrajine. Međutim, Medvedev, trenutno potpredsjednik Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, ističe da se iz gospodarskog bloka posvećenog sprečavanju rata pretvorila u ispolitiziranu proturusku organizaciju koja postupno prerasta u vojni blok. "Bruxelles je sada pravi neprijatelj Rusije. U svom sadašnjem, izobličenom obliku, EU nam nije ništa manja prijetnja od NATO-a", napisao je Medvedev na Telegramu.

Stoga je, ističe Medvedev, sada pogrešno reći da bi se Ukrajina mogla "slobodno pridružiti bilo kome želi" osim NATO-u. "EU, krcat oružjem (...) je direktna prijetnja Rusiji. I upravo se tako prema njoj treba odnositi. Barem dok ne promijeni pristup prema nama. Tako da je tzv. ideja Ukrajine u Europskoj uniji prijetnja našoj zemlji", smatra Medvedev.

Podsjetio je da Rusija prije 15 do 20 godina nije imala ozbiljne primjedbe na tadašnje planove Kijeva o pridruživanju EU, navodeći da su šanse za prijem Ukrajine u Uniju tada bile minimalne, te da je Moskva na to gledala kao na pitanje ekonomskog izbora. "Danas te stare Europske unije više nema, to je sada politički motivirana globalistička organizacija s otvorenim rusofobnim stavovima", rekao je Medvedev.

Ukrajina je na početku rata 2022. podnijela molba za članstvo u EU. Prošle je godine dobila kandidacijski status. Medvedev ipak smatra da bi se bilateralna suradnja između Moskve i nekih članica EU-a trebala nastaviti, ne navodeći na koje zemlje misli. Mađarska i Slovačka slove kao zemlje koje nastoje zadržati pristojne odnose s Ruskom Federacijom.