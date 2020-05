Mijić o pomoći iz EU: 'To nisu pokloni, nego spuštanje gaća za novac'

Postoje realne šanse da će hrvatski građani nakon parlamentarnih izbora u srpnju morati na ponovljene izbore na jesen, složili su se komunikacijski stručnjaci Krešimir Macan i Ankica Mamić govoreći o nadolazećim parlamentarnim izborima u večerašnjoj emisiji Otvoreno.

Macan je rekao da po prvim istraživanjima zasad HDZ ima blagu prednost pred Restartom te da je jasno da će treći blok biti Miroslav Škoro, a Most se bori za nekoliko mandata. - Jasno je da nitko neće osvojiti većinu da može sam sastaviti Vladu, trebat će mu koalicijski partner, rekao je Macan, dodajući da se ne bi iznenadio da idemo u ponovljene izbore.



Slično misli i Mamić. - Je li realno da imamo još jedne izbore na jesen? Moguće je, rekla je Mamić, izrazivši nadu da će naši političari biti odgovorni i shvatiti da Hrvatskoj zbog teške situacije treba Vlada s punim mandatom, a ne tehnička vlada.

Macan je također ocijenio da je desnica konsolidirana te da Plenković ne može dobiti ništa desničarenjem nego da mora tražiti glasove u centru. - HDZ, kad se preračuna, gledajući neodlučne, oni su na oko 30, Škoro može doći do 15, i tu je Most tih 5. To je onih 50 posto na desnici, rekao je dodajući da je na ljevici ogromna rupa.



- Ljevica ima 26, 28, koliko sad, kako koja anketa daje, 30. Ostaje 20 posto glasova koji su centar i lijevo i pitanje je hoće li tu netko uzeti mandate SDP-u. Ako ostanu podijeljeni, neće - smatra Macan.

Koliko će sučeljavanja presuditi?

Leinert-Novosel smatra da su sučeljavanja Plenkoviću odlična strana, dok je predsjednik SDP-a i čelnik oporbe Davor Bernardić puno manje spretan u javnim nastupima.



- Moram priznati da mi je unaprijed jasan finale jednog takvog raspleta sučeljavanja. Ako se bude radilo onako kako se meni čini, a to je prosuđivalo prema vodećim osobama, onda bi to moglo značiti prognozu za ovu HDZ-ovu stranu u smislu većeg broja glasova, rekla je Leinert-Novosel.

Jedan od gostiju bio je i Mate Mijić, komunikacijski savjetnik i bivši šef kampanje Miroslava Škore, koji je kritički komentirao današnje predstavljanje europskih sredstava gospodarskog oporavka rekavši da se ne radi o poklonima već o "spuštanju gaća za novac".

- Imamo priliku dobiti povoljan zajam, rekao je Mijić.



- Dio novca se planira kao zajam, a dio bespovratno, kazala je Mamić.



- Ali i taj bespovratni dio ide iz zajma, uzvratio je Mijić.



- Svi novci idu iz nekog zajma, zaključila je Mamić.

Mijić je komentirao i svoj odnos sa Škorom ističući da između njih dvojice nije "pukla ljubav", već su prijatelji kao što su i bili, ali se Škorin tim kod osnivanja stranke odlučio za stranački PR što nije njegov profesionalni izbor.

