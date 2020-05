HDZ zadržao prednost i pred koalicijom Restart

Parlamentarni izbori održat će se za 40 dana, kampanja je već počela i da se danas izlazi na birališta, relativni pobjednik bio bi HDZ. Vladajuća stranka osvojila bi 28 posto glasova birača, a Restart koalicija, koja okuplja SDP, HSS, HSU, Glas i Snagu, dobila bi 24,9 posto potpore. Rezultati su to najnovijeg Crobarometra koji je provela agencija IPSOS za Novu TV i koji je prvi puta prije izbora izmjerio kako stoje formirane predizborne koalicije.

Škorini glasovi raspoređeni

Miroslav Škoro sa svojim Domovinskim pokretom, koji je okupio Suvereniste i Blok za Hrvatsku, trenutačno je na 13,5 posto potpore, a Most, čija pojačanja nisu ušla u istraživanje, na samoj je granici izbornog praga i ima 4,8 posto, dok u Dalmaciji i Zagrebu prelaze izborni prag. Gledajući dobnu strukturu, i HDZ i SDP imaju najviše birača starijih od 60 godina, a pritom ih češće biraju žene. HDZ je i dalje najjači u ruralnim područjima, a imaju i dalje i Slavoniju, gdje su na 38 posto potpore. No kada je Dalmacija u pitanju, u HDZ-u bi se trebali zabrinuti jer im se tu potpora, koja je znala ići i do 40 posto, topi i na razini je potpore koju HDZ ima u državi.

S druge strane, najjača oporbena stranka tradicionalno je jaka u Zagrebu i na sjeveru Hrvatske, dok Škorin Domovinski pokret ima pak ravnomjerno raspoređene birače diljem Hrvatske, osim u Zagrebu, gdje imaju manju potporu – 9 posto. Istraživanje je prvi puta izmjerilo i lijevu koaliciju Možemo – Zagreb je naš, Nova ljevica i OraH, koja zadnjih dana žestoko napada gradonačelnika Bandića, ali i premijera zbog neizglasavanja zakona o obnovi Zagreba nakon potresa. Nakon prvog mjerenja ta je koalicija na 2,6 posto.

Odmah iza njih smjestila se koalicija liberala Pametno i Fokus s 2,4 posto, dok je Ivan Pernar na 2,4 posto. Svježe formirana Stranka s imenom i prezimenom, koja okuplja ugledne pojedince i nezavisne gradonačelnike i načelnike, na 2,2 posto je potpore. Živi zid, koji je u koaliciji s Promijenimo Hrvatsku, ima 1,9 posto potpore, IDS 1,8, a sve ostale stranke ispod su 1 posto.

HDSSB ima 0,8 posto, stranka Milana Bandića 0,7, HNS s novim predsjednikom Predragom Štromarom kreće u izbore s potporom od 0,7 posto, dok je HSLS na samo 0,4 posto potpore. Istraživanje je pokazalo i da je većina građana ponovno pesimistična, točnije njih 61 posto. Usporedbe radi, prošlog je mjeseca 50 posto ispitanika držalo da zemlja ide u dobrom smjeru. Većina građana ne slaže se ni s radom Vlade na odlasku i njezinu politiku podupire samo 40 posto ispitanika, što je 20 posto manje nego prije mjesec dana.

Stručnjak za političku komunikaciju Božo Skoko kaže da i HDZ i SDP s jedne strane mogu biti zadovoljni istaživanjem jer ono pokazuje da imaju stabilno biračko tijelo, ali i da bi ih trebalo brinuti što su im sigurni birači uglavnom stariji od 60 godina, a teže privlače mlade, što će biti izazov u kampanji, kao i dobiti neodlučne. Očito, dodaje, dolazi do okrupnjavanja stranačke scene i na tom valu profitira Miroslav Škoro, kao prepoznatljiv brend na desnici koji uspijeva pod isti kišobran okupiti različite opcije. – Takvom strategijom je prilično ugrozio Most, koji teško može vratiti povjerenje koje je svojedobno dobio kao nova opcija.

Doduše, ulazak Nine Raspudića u politiku na njihovoj strani može ih idućih tjedana donekle vratiti u igru – drži Skoko. Kako je istraživanje provedeno na razini Hrvatske kao jedne izborne jedinice, Skoko upozorava kako u ovom trenutku može zavarati rejting nekih manjih opcija koje, budu li imale jake kandidate, mogu, vjeruje Skoko, očekivati poneki mandat u pojedinim izbornim jedinicama, što također može pobrkati račune velikim strankama. I stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić kaže da za točne analize treba pričekati istraživanje po izbornim jedinicama, ali i da ovi rezultati pokazuju dvije stvari. A to je da SDP-u široka koalicija ne donosi ništa te da bi se HDZ morao zabrinuti zbog lošeg rezultata u Dalmaciji.

Mostova pojačanja

– Bitno je naglasiti i da u rezultate nisu ušla pojačanja koja je predstavio Most, a koji će uzimati HDZ-u, manje Škori, koji također najavljuje neke nove ljude. I iako će HDZ imati veći problem s rasipanjem glasova, i SDP s druge strane također gubi nešto zbog nove lijeve koalicije koja ima određenu potporu u Zagrebu – drži Mamić.

Dodaje i kako od ovog trenutka vladajući mogu očekivati ili stagnaciju, što im je odlično, ili pad potpore jer ne vidi na čemu bi mogli rasti.

– Restart koalicija mora pak vidjeti kako stoje i prilagoditi kampanju mobilizaciji još neopredijeljenih. Igrat će svaki mandat, a dobra kampanja može donijeti i nekoliko mandata više – zaključuje Mamić. Istraživanje je provela agencija IPSOS u sklopu redovitog Crobarometra na 1008 građana od 17. do 22. svibnja telefonskim putem.