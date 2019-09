'Mi smo u ratu. Ovi ljudi su bolesni. A onaj tko je otkrio informacije jest špijun'

Američki predsjednik Donald Trump vratio se u četvrtak u Washington uslijed najveće krize svojeg predsjedanja, bijesan na neprijatelje i govoreći o uroti koja je pokrenuta protiv njega.

Trump je trodnevnim posjetom New Yorku želio predstaviti svoja postignuća u govoru pred UN-om i tijekom brojnih susreta s drugim svjetskim vođama. Ali sve je to zasjenjeno odlukom demokrata da otvore istragu za opoziv zbog optužbi da je Trump vršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da istraži prljavštine o Joeu Bidenu, dosta izglednom demokratskom kandidatu na predsjedničkim izborima u SAD-u sljedeće godine.

- Mi smo u ratu. Ovi ljudi su bolesni. Oni su bolesni, rekao je američki predsjednik Donald Trump tijekom sastanka u New Yorku s tamošnjim diplomatima.

Videosnimku je objavio Bloomberg, a Trump je sastanak iskoristio kako bi napao Bidena te zviždača koji je obavještajnim službama dostavio detalje njegova razgovora sa Zelenskim.

