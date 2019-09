“Demokrati vrlo dobro znaju da neće uspjeti srušiti Trumpa”

Zastupnički dom američkog Kongresa pokrenut će istragu o izglasavanju opoziva (eng. “impeachment”) predsjednika Donalda Trumpa koja bi trebala voditi glasanju Kongresa na tu temu. Ako taj zahtjev dobije potreban broj ruku u oba doma Kongresa, Trump će prestati biti predsjednik, a njegovu će ulogu preuzeti potpredsjednik Mike Pence. Nakon dvije i pol godine predsjednikova mandata tijekom kojih je velik dio oporbe zahtijevao od svojih lidera da započnu proces smjene predsjednika, to se konačno i dogodilo.

No, američki je sustav postavljen tako da je za smjenu lidera zemlje potrebna suradnja obiju stranaka pa malo tko očekuje da će Trump zaista izgubiti svoje mjesto. Dosad su u američkoj povijesti tek dva predsjednika bila opozvana u donjem domu Kongresa, no u oba slučaja gornji je dom spriječio taj radikalni korak parlamenta.

Nancy Pelosi, liderica Doma zastupnika u Kongresu i najsnažnija osoba Trumpu oporbene Demokratske stranke, konačno je pristala provesti istraživanje o opozivu u Kongresu. Ona je pripadnica umjerenije struje svoje stranke i godinama je bila najuvjerljiviji protivnik smjenjivanja predsjednika vjerujući kako će se to obiti o glavu stranci kad se jednom vrati u Bijelu kuću.

“Nitko iznad zakona”

No, promijenila je mišljenje nakon što je u javnost isplivao apel zviždača u Trumpovoj administraciji prema kojem je predsjednik od ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog tražio da istražuje postupke Trumpova protivnika u predizbornoj kampanji Joea Bidena i njegova sina Huntera koji je bio član uprave jedne tvrtke u toj zemlji. Oporba Trumpu ne može oprostiti što je od stranog lidera tražio pomoć u kampanji. Demokrati zato Trumpa optužuju za izdaju zakletve pri prisezanju za predsjednika.

– Postupci predsjednika do danas ozbiljno su prekršili ustav. Zato mora odgovarati. Nitko nije iznad zakona – rekla je Pelosi.

U Zastupničkom domu Kongresa, koji kontroliraju demokrati, potrebna je obična većina kako bi predsjednik bio opozvan. Ali zatim taj zahtjev ide u Senat, gornji dom, u kojem se čak dvije trećine zastupnika moraju izjasniti da se predsjednika opozove. A u tom domu većinu (53 prema 47) imaju republikanci, koji su mahom lojalni predsjedniku Trumpu. Zato se općenito smatra da je predsjednika teško smijeniti, a dosad je u povijesti Zastupnički dom opozvao tek Andrewa Johnsona 1868. i Billa Clintona 1998. godine. Oba puta Senat je preokrenuo tu odluku. Richard Nixon dao je ostavku 1974. prije nego što su zastupnici glasali o opozivu. U ovom trenutku nije sigurno koji su sljedeći koraci koje će demokrati povući i kako će cijeli proces teći.

Trump je postupke demokrata nazvao lovom na vještice. “Toliko važan dan u Ujedinjenim narodima, toliko mnogo posla i uspjeha, a demokrati su namjerno morali sve upropastiti lovom na vještice za naslovnice novina”, odgovorio je predsjednik kritičarima. Prije su analitičari smatrali da bi se opoziv Trumpa mogao pokrenuti u slučaju da istraga posebnog istražitelja Roberta Muellera pokaže da je predsjednik radio s ruskim vlastima uoči predsjedničkih izbora 2016. godine.

No, Muellerova istraga na kraju nije dovela do zahtjeva za smjenu, već je za to zaslužan nedavni i za tu istragu potpuno nevezani skandal Trumpa s ukrajinskim vlastima. Zanimljiva je teza New York Timesa zašto je zahtjev za opoziv pokrenut upravo sad – “ukrajinski skandal” jednostavan je i lako razumljiv široj javnosti, za razliku od komplicirane Muellerove istrage. No, takvo “licitiranje” skandalima moglo bi na kraju stajati demokrate podrške svojih republikanskih kolega koji su im potrebni za smjenu predsjednika.

“Jeziva situacija”

Umjereno krilo Demokratske stranke bojalo se svih ovih godina da bi Trumpovo preživljavanje postupka opoziva na kraju moglo koristiti njemu na izborima 2020. godine.

Dekan Fakulteta političkih znanosti i vrlo dobar poznavatelj američkih političkih prilika Zoran Kurelić misli da je situacija za Nancy Pelosi bila neizdrživa.

– Ona je bila izrazito protiv opoziva jer zna da će taj proces zaoštriti situaciju koja je na rubu pucanja. Predizborna kampanja demokrata protiv Trumpa, nakon one prošle protiv Hillary Clinton, bila bi prljava u svakom slučaju. A zamislimo sad predizbornu kampanju koja ide paralelno s istragom o tomu je li došlo do velike korupcijske afere u kojoj je predsjednik države nazivao stranog državnika da uhodi njegova protukandidata. Ona je znala da će se to dogoditi i bila je protiv toga – smatra Kurelić te odmah nastavlja:

– Velik dio demokrata izravno je bio zainteresiran za opoziv Trumpa i ona nije mogla reći ne. Jeziva je to situacija koja sigurno neće završiti tako da će ga Senat, u kojem republikanci imaju većinu, smijeniti. Tu konstelaciju Pelosi zna. Moraš zatražiti opoziv sad jer, ako to ne napraviš, postavlja se pitanje kad ćeš. A ako napraviš, znaš da na kraju rezultat neće biti kakav očekuješ. Usto, cijeli će proces zakrvariti situaciju do nepodnošljive razine – opisuje profesor Zoran Kurelić te zaključuje da sve dodatno komplicira arhaična i preduga kampanja u SAD-u.