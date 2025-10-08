Mi smo prva nepušačka zemlja na svijetu, ali snusa se nećemo odreći

Kad su Austrija, Švedska i Finska 1. siječnja 1995. ulazile u Europsku uniju, pristupni ugovor dao je jednu sitnu, ali bitnu iznimku Švedskoj. Europska unija već je od 1989. imala na snazi direktivu koja je zabranjivala duhan za oralnu upotrebu, ali budući da je u Švedskoj oralno korištenje duhana – poznatijeg pod nazivom snus – bilo tradicionalno i toliko rašireno da se smatralo da bi europska zabrana nastavka te tradicije dovela možda i do propasti referenduma o članstvu Švedske u EU, Šveđanima je dopuštena ta iznimka. Svugdje drugdje u EU snus je zabranjen, samo je u Švedskoj dozvoljen, a pristupni ugovor iz 1994. definira da se Švedska jedino mora pobrinuti da se takav proizvod ne stavlja na tržište u drugim državama članicama, gdje zabrana i dalje vrijedi.