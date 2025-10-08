Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
REPORTAŽA IZ ŠVEDSKE

Mi smo prva nepušačka zemlja na svijetu, ali snusa se nećemo odreći

Autor
Tomislav Krasnec
08.10.2025.
u 16:43

Hrvatska koja, uz Bugarsku, Rumunjsku i Grčku, ima više od 30 posto pušača u populaciji u drugoj je krajnosti u usporedbi sa Švedskom

Kad su Austrija, Švedska i Finska 1. siječnja 1995. ulazile u Europsku uniju, pristupni ugovor dao je jednu sitnu, ali bitnu iznimku Švedskoj. Europska unija već je od 1989. imala na snazi direktivu koja je zabranjivala duhan za oralnu upotrebu, ali budući da je u Švedskoj oralno korištenje duhana – poznatijeg pod nazivom snus – bilo tradicionalno i toliko rašireno da se smatralo da bi europska zabrana nastavka te tradicije dovela možda i do propasti referenduma o članstvu Švedske u EU, Šveđanima je dopuštena ta iznimka. Svugdje drugdje u EU snus je zabranjen, samo je u Švedskoj dozvoljen, a pristupni ugovor iz 1994. definira da se Švedska jedino mora pobrinuti da se takav proizvod ne stavlja na tržište u drugim državama članicama, gdje zabrana i dalje vrijedi.

Ključne riječi
nikotin Nikotinske vrećice duhan Švedska snus

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još