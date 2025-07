Meteorolozi o vremenu u sljedećim danima: 'U razdoblju smo kada su u atmosferi velike nestabilnosti'

Od srijede do vikenda očekuje nas nestabilnije vrijeme s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi, osobito u sjevernim i istočnim krajevima. Uz to će se i malo osvježiti, a ponovno toplije postat će tek tijekom vikenda na kopnu.

Na Jadranu će vrućina popustiti u četvrtak i petak, no već za vikend i početkom sljedećeg tjedna vraća se sunčano i pravo ljetno vrijeme. Do tada, od srijede raste mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, najprije na sjevernom dijelu, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar će biti većinom umjeren, povremeno jak — osobito podno Velebita, gdje se očekuje bura, a puhat će i sjeverozapadnjak te jugozapadnjak, piše prognoza HRT-a.

"U srijedu slijedi još jedna brza promjena vremena kao posljedica premještanja frontalnog poremećaja glavninom sjevernije od Hrvatske. Pritom će i osvježiti jer će doći do postupnog pritjecanja hladnijeg zraka po visini, ali će već prema vikendu ponovno zatopliti. U takvim okolnostima u srijedu na istoku postupan porast naoblake, a zatim kiša, pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženiji. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, uz nestabilnosti lokalno pojačan. Jutarnja temperatura oko 19°C, a najviša dnevna od 24 do 28°C. Naoblačenje, kiša, mjestimice i pljuskovi i grmljavina i u središnjim krajevima, lokalno moguće izraženiji, dok se poslijepodne očekuju češća sunčana razdoblja. Uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar najviša temperatura između 22 i 25°C", rekla je dipl. ing. Dunja Plačko-Vršnak za HRT.

Dodaje da će na zapadu vrijeme biti. U Gorskoj Hrvatskoj temperatura će biti između 21 i 27°C, dok će na sjevernom Jadranu biti oko 30°C. Uz naoblačenje očekuje se kiša, lokalno s pljuskovima i grmljavinom, prvo u Gorskom kotaru, a potom i na sjevernom Jadranu i u Lici. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhatikoja će sredinom dana podno Velebita biti i olujna, ali će tada oslabjeti, da bi prema večeri ponovno pojačala.

"Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije pretežno ili djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro uz obalu bura, danju jugozapadni i zapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more. Minimalna temperatura od 23 do 25°C, u zaobalju niža, a najviša dnevna između 30 i 33°C. Najviše sunca u srijedu na jugu Hrvatske, ujutro uz slabu do umjerenu buru, danju jugozapadni i zapadni vjetar. Jutro toplo, danju vruće, između 30 i 33°C", izjavila je Plačko-Vršnak.

U četvrtak će na kopnu prevladavati promjenjivo vrijeme – izmjenjivat će se sunčana razdoblja s mjestimičnom kišom, a zadržat će se i razmjerno svježe. Od petka slijedi postupno razvedravanje, a u subotu pretežno sunčano i ponovno vruće.

Na Jadranu se u četvrtak još mogu očekivati lokalni pljuskovi, ponajviše u Dalmaciji, no prema vikendu vrijeme će biti sve sunčanije i toplije. Puhat će umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će jaka bura koja se očekuje u četvrtak postupno slabjeti, prognozira Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.

"U razdoblju smo kada su u atmosferi velike nestabilnosti. Tada svaki prodor vlažnog zraka je i rizik jačih lokalnih nestabilnosti. U srijedu taj rizik postoji u središnjim i osobito u istočnim predjelima prema večeri gdje može biti grmljavinskih pljuskova. Postoji mogućnost tuče i olujnog naleta vjetra", rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.