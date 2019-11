Merkel o životu u DDR-u: Mogao se ostvariti uspješan život, sanjala sam put u SAD

Njemačka prekosutra obilježava 30. obljetnicu pada Berlinskog zida i kancelarka Angela Merkel (65) tom je prigodom dala intervju Der Spiegelu i opisala svoja iskustva iz 35 godina života u tadašnjoj Demokratskoj Republici Njemačkoj (DDR).

Mirovina značila slobodu

Da zid nije pao i da DDR ovih dana slavi 70. rođendan, što biste vi radili danas, pitali su Merkel.

– Napokon bih mogla ostvariti svoj san: u DDR-u žene su u mirovinu odlazile sa 60 godina i mogla sam, dakle, već prije pet godina dobiti putovnicu i otputovati u Ameriku. Umirovljenici su imali slobodu putovanja u DDR-u, tko više nije bio potreban kao socijalistički zaposlenik mogao je ići vani – kazala je Merkel.

SAD je bio zemlja za kojom ste čeznuli?

– Naravno da bih išla bolje upoznati i Saveznu Republiku Njemačku. Ali na prvo dulje putovanje otišla bih u Ameriku. Zbog njezine veličine, raznolikosti, kulture. Vidjeti Rocky Mountains, voziti se okolo i slušati Brucea Springsteena. To je bio moj san – kazala je Merkel.

U tipično američkoj “cestovnoj krstarici”?

– Ne. Više volim manje automobile. Ali nešto bolje od Trabanta svakako bi moralo biti – kazala je Merkel.

Osvrnula se kancelarka i na to da se mnogi Istočni Nijemci s nostalgijom sjećaju DDR-a.

– U pogledu na DDR postoji nešto što Zapadni Nijemci teško mogu shvatiti: da se čak i u jednoj diktaturi moglo ostvariti uspješan život – rekla je Merkel.

Mnogi Zapadni Nijemci još ne razumiju da su Istočni Nijemci imali prijatelje i obitelji s kojima su unatoč režimu slavili rođendane i Božić, dijelili tugu, naravno uvijek pod budnim okom države, kaže Merkel.

– Budući da ovu stranu našeg osobnog života u DDR-u mnogi Zapadni Nijemci ne percipiraju ili čak zanemaruju, reakcija nekih Istočnih Nijemaca danas ponekad ide do romantizacije, pod motom: nitko nam ne može oduzeti život u DDR-u – kazala je Merkel.

Četverostruka manjinka

I dalje neki bivši građani Istočne Njemačke današnje političke odnose uspoređuju s DDR-om.

– Nikako ne prihvaćam kad ljudi sa zapadnonjemačkim biografijama dolaze na istok i tvrde da današnja Njemačka nije puno bolja od DDR-a. Tu se moramo žestoko suprotstaviti – rekla je Merkel.

Mnogi Istočni Nijemci razočarani su u kancelarku, pa često glasaju za desne populiste iz AfD-a, čija je popularnost jako porasla upravo za Merkeličina mandata.

– Živimo u slobodi, ljudi se mogu slobodno izražavati i birati. Na početku svoje političke karijere bila sam četverostruka pripadnica manjine u svojoj stranci CDU: mlada, žena, protestantica i Istočna Njemica. U međuvremenu sam 14 godina u ulozi kancelarke Savezne Republike Njemačke i moram služiti svim ljudima. Stav da bih se prije svega trebala baviti Istočnim Nijemcima pogrešan je – i ako ga zastupate, naravno da će vas dovesti do razočaranja – kazala je Merkel, uz opasku da njoj osobno nedostaje više “međunjemačkog” dijaloga.

Istočni Nijemci žale se da je njihova uloga u padu Berlinskog zida podcijenjena.

– Njemačko jedinstvo zajedničko je djelo Istoka i Zapada, a politička vještina Helmuta Kohla i povjerenje u saveznike igrali su veliku ulogu u tome. Ali mirna revolucija i 9. studeni 1989. bili su djelo građana DDR-a. Građani DDR-a učinili su to s puno hrabrosti i tu bi njihovu ulogu trebalo više cijeniti. A znam da u Zapadnoj Njemačkoj u to vrijeme nisu živjeli samo hrabri ljudi. Sjećam se kako je nekima bilo previše i ako bi nam trebali prokrijumčariti neku knjigu preko granice – kazala je Merkel.

Osim kancelarke, samo je još jedan član vlade s istoka, a najveći njemački koncerni koji su izlistani na burzi (Dax) potpuno su pod vodstvom zapadnih Nijemaca. Gotovo u svim oblastima situacija je slična.

– Upravo mi je netko rekao da nitko iz Istočne Njemačke ne vodi nijedno njemačko sveučilište. To nije samo čudno, to je pravi deficit. Tu nam predstoji puno posla. Razlog možda leži u tome što su mnogi iz Istočne Njemačke 1989. i 1990. bili prestari, i meni bi tada s 35 godina bilo teško da se na ljestvici karijere u gospodarstvu uspnem do vrha. Tko je tad bio dijete, taj se naravno može probiti do čelnih pozicija. Morate biti bistri i jasni, a ponekad i glasni da biste napravili karijeru. Ja u tome mogu samo ohrabriti Istočne Nijemce. Ali ovo danas nije dobro stanje, zaključila je kancelarka Angela Merkel.

