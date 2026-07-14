Zelenski u Parizu na misiji osiguranja protuzračne obrane za svoju državu

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Parizu je u misiji dobave protuzračne obrane i stvaranja novih opcija koje bi dugoročno zamijenili američki Patriot čiji su presretači u konstantnom proizvodnom manjku. Nedostatak PAC-3 presretača u Ukrajini se osjeti već dugo vremena, a naročito zadnjih tjedan ada je stopa presretanja ruskih balističkih projektila pala gotovo na nulu. Svjestan da za izradu novog protubalističkog sustava trebaju godine Zelenski je u Parizu pozvao s na zimski paket protuzračne obrane od 300 presretačkih raketa Patriot, tijekom sastanka Koalicije voljnih.

Prema Zelenskom, paket bi idealno iznosio 100 raketa Patriot mjesečno tijekom zime. „Ako budemo imali dovoljnu zaštitu za zimu, Rusija će imati znatno manje razloga da odugovlači rat do zime“, rekao je. „Izračunali smo da bi ovaj paket trebao uključivati 100 raketa Patriot mjesečno - 300 raketa za zimu“, dodao je Zelenski.

Opisao je prijedlog kao jedan od ključnih načina za jačanje ukupnog položaja Ukrajine dok Rusija nastavlja i pojačava svoje zračne napade, posebno na Kijev posljednjih dana. Ranije 13. srpnja, Ukrajina i devet europskih partnera pokrenuli su Koaliciju za novu protubalističku raketu kako bi ojačali europske sposobnosti proturaketne obrane i podržali razvoj ukrajinskog sustava protuzračne obrane Freya domaće proizvodnje. Inicijativa je najavljena tijekom summita Koalicije voljnih u Parizu, gdje su čelnici također raspravljali o rješavanju hitnih potreba Ukrajine za protuzračnom obranom putem dodatnih presretača Patriot i alternativa razvijenih u Europi.

Ukrajina i devet europskih zemalja partnera dogovorile su se o osnivanju Koalicije za protubalističku raketnu obranu kako bi ojačale europske sposobnosti proturaketne obrane, objavila je Elizejska palača 13. srpnja. Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Velika Britanija pridružuju se tako Kijevu u nastojanju da "izgrade zajednički protubalistički raketni kapacitet za Europu", navodi se u priopćenju za javnost francuskog predsjedništva.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će koalicija podržati Ukrajinu u razvoju njezina projekta protuzračne obrane Freya. Freya, koju je dizajnirala ukrajinska tvrtka Fire Point, namijenjena je kao pristupačniji ekvivalent američkom Patriotu u svojoj sposobnosti učinkovitog presretanja ruskih balističkih projektila. „Snažne i dovoljne protubalističke sposobnosti ključne su za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine“, rekao je Zelenski u objavi na X-u.

Prema predsjednikovim riječima, uvodnom sastanku prisustvovali su i predstavnici europskih obrambenih tvrtki, uključujući FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defense, Saab, Kongsberg Defense & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran i Destinus. Zelenski je izrazio nadu da bi Freya sustav mogao biti "u funkciji" u sljedećih 12 mjeseci. Francusko predsjedništvo priopćilo je da je glavni projekt koalicije namijenjen nadopuni postojećih balističkih raketnih sustava, istovremeno "okupljajući našu obrambenu industrijsku bazu, naša istraživanja i naša operativna iskustva".

„Priznajemo jedinstveno iskustvo Ukrajine, stečeno u obrani od ruskog agresijskog rata“, stoji u izjavi, dodajući da koalicija ostaje otvorena za druge nacije koje dijele ciljeve skupine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je i kako će Francuska dopustiti Ukrajini proizvodnju krstarećih raketa, kliznih bombi i presretača protuzračne obrane francuskog dizajna, što je prvi put da je Francuska licencirala proizvodnju svog oružja u Ukrajini.

„Ranije danas poslijepodne, predsjednik Zelenski i ja dogovorili smo plan između naših dviju zemalja, provedbom onoga što je načelno dogovoreno prošlog studenog u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom“, rekao je Macron tijekom konferencije za novinare nakon summita Koalicije voljnih strana u Parizu.

Sporazum obuhvaća precizno navođene bombe zrak-zemlja AASM, presretače protuzračne obrane Aster i krstareće rakete dugog dometa lansirane iz zraka SCALP. Britanija proizvodi vlastitu verziju SCALP-a, poznatu kao Storm Shadow. Macron je također rekao da će Francuska prenijeti radarske sustave Ukrajini. Kijev je naručio sustave protuzračne obrane SAMP/T sljedeće generacije , koji će biti isporučeni nakon što Ukrajina primi starije verzije sustava i dodatnu seriju projektila.

Francuska također planira isporučiti Ukrajini 16 borbenih zrakoplova Rafale , za koje se očekuje da će početi djelovati u ukrajinskom zračnom prostoru 2028. ili 2029. godine, prema Macronu. Objava slijedi nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da 8. srpnja odobri Ukrajini dozvolu za proizvodnju raketa Patriot. Kijev je dugo tražio odobrenje za proizvodnju raketa, koje su sposobne uništiti ruske balističke rakete. No, njihova proizvodnaj neće i ne može biti trenutačna, a analitičari smatraju kako bi do početka proizvodnje presretača za Patriote u Ukrajini moglo proći i nekoliko godina.