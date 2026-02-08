Rusi razvijaju nove 'leteće špijune': 'Mogli bi biti korišteni čak i za prenošenje bolesti'

Ruski startup Neiry Group iz Moskve razvija revolucionarnu tehnologiju koja žive golubove pretvara u biološke dronove, prema izvješću britanskog Telegrapha. Projekt pod kodnim nazivom PJN-1 uključuje implantaciju neuralnih čipova u mozak ptica, pričvršćivanje minijaturnih kamera na prsa i daljinsko upravljanje letom putem električne stimulacije mozga. Male elektrode ugrađuju se kroz lubanju goluba i povezuju sa stimulatorom na glavi, što operaterima omogućuje da diktiraju smjer letastvarajući u mozgu ptice osjećaj nagrade. Na leđima goluba nalazi se mali "ruksak" na solarni pogon koji sadrži kontroler leta i povezuje se s kamerom na prsima. Tvrtka tvrdi da takvi kiborg golubovi mogu preletjeti više od 480 kilometara dnevno, što je znatno više od konvencionalnih FPV dronova, te da imaju prednost u pristupu teško dostupnim mjestima, krovovima zgrada, šumama ili urbanim zonama gdje klasični dronovi lako padaju ili se otkrivaju.

Neiry Group predstavlja projekt kao civilni alat za nadzor infrastrukture, inspekciju dalekovoda, praćenje industrijskih lokacija, rad u ograničenom zračnom prostoru ili podršku misijama potrage i spašavanja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se tehnologija lako može prilagoditi za vojnu upotrebu, špijunažu, izviđanje ili čak prenošenje tereta u ratnim uvjetima. Aleksandar Panov, glavni izvršni direktor Neiryja, izjavio je da bi sustav mogao biti proširen na druge ptice: gavrane za veći teret, galebove za obalne objekte ili albatrose za šira priobalna područja.

Panov je ranije kritizirao "blagi stil" ruske operacije u Ukrajini i opisao Ukrajince kao "Ruse, kulturno gledano". Tehnološki šef Neiryja ambiciozno opisuje krajnji cilj kao stvaranje "Homo superiora" koji bi zamijenio Homo sapiensa. Tvrtka je ranije predstavila štakora spojenog na umjetnu inteligenciju (koji može pristupati online informacijama i odgovarati na pitanja tipkovnicom) te tvrdila da je modificirala mozak krava kako bi povećala proizvodnju mlijeka.

Financiranje projekta izaziva ozbiljnu zabrinutost. Prema istrazi neovisnog antiratnog portala T-Invariant (osnovanog od ruskih znanstvenika), Neiry je primio oko milijardu rubalja (gotovo 10 milijuna funti), uglavnom iz izvora povezanih s Kremljem. Značajan dio dolazi iz Nacionalne tehnološke inicijative (NTI), programa koji je Vladimir Putin pokrenuo 2014. godine za promicanje ruskog tehnološkog vodstva. Dodatna sredstva stižu iz fondova povezanih sa sankcioniranim oligarhom Vladimirom Potanjinom i Institutom za umjetnu inteligenciju Moskovskog državnog sveučilišta, kojim upravlja Putinova mlađa kći Katerina Tihonova.

James Giordano, profesor emeritus neurologije na Sveučilištu Georgetown i savjetnik Pentagona, upozorava da bi takvi bio-dronovi teoretski mogli biti korišteni čak i za prenošenje bolesti na neprijateljski teritorij. Rusija već koristi obučene dupine za zaštitu crnomorske flote od podvodnih napada, a navodno postavlja Starlink terminale na konje kako bi proširila internetsku pokrivenost duž linije fronta. Ako tehnologija uspije, Rusija bi se pridružila Kini, koja je prošle godine razvila kiborg pčele s ultralaganim kontrolerima mozga za upravljanje letom insekata.