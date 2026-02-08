Palestinska uprava i dalje isplaćuje stotine milijuna dolara potpora i 'mirovina' teroristima i njihovim obiteljima

Palestinska uprava planira tijekom 2026. godine isplatiti oko 315 milijuna američkih dolara osobama osuđenima za terorizam i njihovim obiteljima, proizlazi iz novog izvješća organizacije Palestinian Media Watch (PMW), koje je ekskluzivno objavio američki website Washington Free Beacon.

Prema otkrićima PMW-a, novac i dalje neometano teče kroz program poznat pod nazivom „pay-for-slay“ (plaćanje za ubojstvo), kojim se financijski nagrađuju zatvorenici osuđeni za napade na Izraelce i Židove te obitelji poginulih napadača. Visina naknade pritom raste ovisno o duljini zatvorske kazne i težini kaznenog djela, pa se za dugotrajnije presude i veće zločine dobivaju veći iznosi. Iako je predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas još prošle godine službeno najavio ukidanje tog sustava, PMW tvrdi da se isplate nastavljaju – ali kroz alternativne, manje vidljive kanale financiranja.

Isplate kroz sigurnosne službe i mirovinski sustav

U izvješću se navodi kako novac preusmjeravaju preko isplata sigurnosnih snaga, državne službe i mirovinskih fondova, čime se pokušava izbjeći nadzor međunarodnih donatora. Utvrdili su da više od 10.000 bivših zatvorenika prima mjesečne naknade između 1280 i 3800 dolara, a dodatnih 6000 osoba uključeno je u mirovinski sustav. Oko 13.500 obitelji „mučenika i ranjenih“ u terorističkim napadima dobiva oko 87 milijuna dolara godišnje. Mjesečni je trošak, navode, veći od 19 milijuna dolara.

Otkrića su objavljena samo tjedan dana nakon što je američki State Department zaključio da Palestinska uprava nije u potpunosti ukinula sporni sustav isplata, unatoč obećanjima danim međunarodnoj zajednici, iako nisu bile formalni dio uvjeta za prekid vatre. Washington je još 2018. zamrznuo veći dio pomoći upravo zbog tog programa, dok su i drugi donatori tražili reforme kao uvjet za nastavak financiranja. Međutim, prema izvješću PMW-a, dio međunarodne pomoći i dalje završava u sektorima kroz koje se financiraju sporne naknade, a iz State Departmenta izvori Washington Free Beacona neslužbeno poručuju da će nastavak takve prakse gotovo nemogućom učiniti bilo kakvu buduću ulogu Palestinske uprave u poslijeratnoj obnovi i upravljanju Gazom.

PMW navodi da je do dijela podataka došao analizom poruka s Telegrama, u kojima navodni primatelji govore o prebacivanju dosjea u mirovinske urede i redovitom ažuriranju bankovnih podataka radi nastavka isplata. Spominje se i novo socijalno tijelo, Palestinska nacionalna institucija za ekonomsko osnaživanje (PNEEI), koje je formalno osnovano za pomoć najugroženijima, ali se, prema tvrdnjama istraživača, koristi i za financiranje obitelji zatvorenika.

Političke i socijalne posljedice

Ovo pitanje već godinama predstavlja jednu od glavnih prepreka odnosima između Palestinske uprave i zapadnih zemalja, jer takve isplate potiču terorizam, dok palestinske vlasti program brane kao oblik socijalne skrbi za obitelji koje su ostale bez prihoda, s obzirom da su hranitelji stradali u napadima. No činjenica je da je ove godine odgođen početak nastave u školama za tjedan dana zbog kašnjenja isplate plaća učiteljima u školama palestinske samouprave, ali isplate šehidima i njihovim obiteljima nisu kasnile što dovodi do zaključka što je sigurniji egzistencijalni izvor. Ako se navodi iz izvješća potvrde, Palestinska uprava mogla bi se suočiti s novim pritiskom međunarodne zajednice i dodatnim ograničenjima financijske pomoći.