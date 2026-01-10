Naši Portali
JEZIVA OBJAVA

Medvedev zaprijetio Europi i objavio snimku eksplozije Orešnika: 'Evo što ćete dobiti'

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 14:12

Ukrajinski ministar vanjskih poslova upozorio je da korištenje rakete Orešnik tako blizu granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju europskoj sigurnosti

Dmitri Medvedev, bivši predsjednik i premijer Rusije, ponovno je zaoštrio retoriku prema Europi. Na platformi X objavio je videozapis ruskog projektila Orešnik, uz poruku upućenu europskim čelnicima koju je obilježio nizom uvreda i ratobornih prijetnji.

„Vladajući europski budalaši očito žele rat u Europi. Tisuću puta je ponovljeno da Rusija neće tolerirati nikakve europske ili NATO trupe u Ukrajini. No ne, Macron i dalje prodaje te jadne gluposti. Pa dobro, evo što ćete dobiti“, poručio je Medvedev, podijelivši snimku lansiranja balističkog projektila srednjeg dometa.

Njegova objava dolazi nakon što je, prema pisanju Guardiana, Rusija ispalila novu hipersoničnu raketu Orešnik na metu u Ukrajini. Napad je potvrdio i Kijev, navodeći da se dogodio na zapadu zemlje, u blizini granice s Europskom unijom. Moskva tvrdi da je riječ o odmazdi za navodni pokušaj ukrajinskog napada dronom na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina krajem prošlog mjeseca. Tu su tvrdnju i Ukrajina i Sjedinjene Američke Države odbacile kao neosnovanu i lažnu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova upozorio je da korištenje rakete Orešnik tako blizu granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju europskoj sigurnosti. Pozvao je zapadne partnere da dodatno pojačaju politički i vojni pritisak na Moskvu, dok je Kijev ruske pokušaje opravdavanja napada nazvao „apsurdnima“.

U međuvremenu je Ukrajinska sigurnosna služba objavila fotografije za koje tvrdi da prikazuju fragmente projektila Orešnik pronađene na području zapadne ukrajinske regije Lavov, čime dodatno potvrđuje da je riječ o novom i opasnom koraku u eskalaciji sukoba.
Avatar Krupe
Krupe
14:38 10.01.2026.

Medvedev je obična vjeverica

NA
NANO
15:04 10.01.2026.

Ti koji prete sa takvim oružjem i nuklearnim oružjem, ako ga imaju moraju imati i jako velikih budala tko će to upotrjebiti.

OB
obican
14:54 10.01.2026.

Zaboravili putler, ovaj medved i bliski njima sudbinu Romanovih? I oni ce tako skoncati

