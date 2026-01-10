Medvedev zaprijetio Europi i objavio snimku eksplozije Orešnika: 'Evo što ćete dobiti'

Dmitri Medvedev, bivši predsjednik i premijer Rusije, ponovno je zaoštrio retoriku prema Europi. Na platformi X objavio je videozapis ruskog projektila Orešnik, uz poruku upućenu europskim čelnicima koju je obilježio nizom uvreda i ratobornih prijetnji.

„Vladajući europski budalaši očito žele rat u Europi. Tisuću puta je ponovljeno da Rusija neće tolerirati nikakve europske ili NATO trupe u Ukrajini. No ne, Macron i dalje prodaje te jadne gluposti. Pa dobro, evo što ćete dobiti“, poručio je Medvedev, podijelivši snimku lansiranja balističkog projektila srednjeg dometa.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Njegova objava dolazi nakon što je, prema pisanju Guardiana, Rusija ispalila novu hipersoničnu raketu Orešnik na metu u Ukrajini. Napad je potvrdio i Kijev, navodeći da se dogodio na zapadu zemlje, u blizini granice s Europskom unijom. Moskva tvrdi da je riječ o odmazdi za navodni pokušaj ukrajinskog napada dronom na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina krajem prošlog mjeseca. Tu su tvrdnju i Ukrajina i Sjedinjene Američke Države odbacile kao neosnovanu i lažnu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova upozorio je da korištenje rakete Orešnik tako blizu granice EU-a i NATO-a predstavlja ozbiljnu prijetnju europskoj sigurnosti. Pozvao je zapadne partnere da dodatno pojačaju politički i vojni pritisak na Moskvu, dok je Kijev ruske pokušaje opravdavanja napada nazvao „apsurdnima“.

U međuvremenu je Ukrajinska sigurnosna služba objavila fotografije za koje tvrdi da prikazuju fragmente projektila Orešnik pronađene na području zapadne ukrajinske regije Lavov, čime dodatno potvrđuje da je riječ o novom i opasnom koraku u eskalaciji sukoba.