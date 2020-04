Medicinska sestra: 'Plaši me činjenica da ljudi misle da su sigurni samo zato što nose rukavice'

Nekadašnja medicinska sestra Molly Lixey, koja je radila na hitnom prijemu u bolnici u državi Michigan zamijetila je prilikom odlaska u trgovinu nešto o čemu je odlučila podijeliti svoje mišljenje i savjet na Facebooku.

Kako kaže, primijetila je da puno ljudi u trgovinama nosi rukavice, ali ono što joj se nimalo nije svidjelo je unakrsna kontaminacija.

U improviziranom videu na Facebooku odlučila je pokazati kako brzo i jednostavno se klice mogu širiti, piše CNN.

- Bojala sam nešto u kući i palo mi je na pamet da bi boja mogla biti savršen medij da vam pokažem kako izgleda unakrsna kontaminacija, rekla je Lixey.

- Plaši me činjenica da ljudi misle da su sigurni samo zato što nose rukavice, željela sam ih upozoriti da još uvijek mogu predstavljati opasnost za sebe ili za druge.

Koronavirus se može širiti kašljanjem i kuhanjem, a nova istraživanja ukazuju da se virus može prenositi i dok pričamo, pa čak i samim disanjem.

U svojoj snimci Molly Lixey je simulirala odlazak u trgovinu, koji je započela stavivši rukavice na ruke i uzevši mobitel koji je napravila od komada kartona. Nakon toga ruke je umočila u boju koja bi odglumila klice virusa.

- Znači to su klice na mojim rukavicama, to je u redu, zar ne? Na mojim rukavicama. Ali sada hodam po dućanu, dodirujem namirnice i odjednom mi zvoni mobitel. Uzimam rukom mobitel i dobila sam poruku od supruga, na koju odgovaram, kaže Lixey i nastavlja simuliranu šetnju po dućanu i pokazuje kako to izgleda kada tom istom rukavicom dodirujete proizvode u dućanu. Boja s rukavice ostaje na svakom proizvodu.

- Kao medicinska sestra imala sam opsežnu poduku o korištenju zaštitne medicinske opreme, ali razumijem da velika većina javnost zna vrlo malo o tome. Svi su jako zastrašeni i učinit će sve da se zaštite, ali jako je važno da to učine na pravilan način.

Nakon što je završila simulirani razgovor telefonom, boja je završila na njezinom licu, simbolizirajući klice virusa.

Kada u nekom trenutku skine rukavice, ona pokaže kako je boja završila na njezinom improviziranom telefonu, koji drži nakon što skine rukavice, što na kraju rezultira unakrsnom kontaminacijom.

Poruka koju je na kraju željela poslati je da nema smisla nositi rukavice ako nećete oprati ruke svaki put kad nešto dotaknete. Naime, sve što dotaknete rukavicama dospjet će na telefon ako ga netko uzme. Ako osoba ne dezinficira mobitel, klice će putovati dalje.