'Medić je naredio da legnem pa me svom snagom udarao'

Pad Vukovara dočekao sam na Mitnici, uslijedilo je zarobljavanje i završio sam u logoru u Srijemskoj Mitrovici. Vojislav Medić jedan je od onih koji su me tamo ispitivali za razna izmišljena djela. Tukli su nas, doslovno fizički masakrirali da bi od nas iznudili priznanje za nešto što se nije dogodilo. Sastavljali su lažne zapisnike i na osnovi toga dobivali smo optužnice - kazao je svjedok Vlado Lulić jučer na Županijskom sudu u Osijeku na suđenju majoru JNA Vojislavu Mediću optuženom za ratni zločin nad zarobljenicima, mahom vukovarskim braniteljima, počinjen u srbijanskim logorima.

Kada je izbio rat, Vlado Lulić bio je policajac PP Vukovar, a imao je tek 21 godinu. Nakon što je završio u logoru, Medić ga je ispitivao o tzv. akciji čišćenja od 4. srpnja 1991.

- Rekao je da smo navodno ubili 87 pripadnika srpske vojske. Borili se jesmo, ali ne znam koliko smo ih ubili, branili smo svoje. Nismo nikoga napadali, nismo išli u Borovo Selo - kazao je Lulić, kojemu je prvi položaj bio u Novoj banijskoj ulici, na zadnjoj crti obrane prema Borovu Selu.

- Batina sam dobivao od više njih, ali i od ispitivača Vojislava Medića, on me posebno brutalno tukao. Rekao mi je da legnem trbuhom na stolac, visjele su mi s njega ruke i noge, a on se zalijetao prema meni i punom snagom udarao me po leđima. Znao sam i vidio što će učiniti, a nisam mogao ništa - opisao je svjedok.

- Nakon jednog takvog ispitivanja, koje je trajalo sat, sat i pol, pitao me znam li gdje mi je brat. Odgovorio sam da ne znam ni je li živ. A on mi je rekao: "Sad ću ti dovesti brata". I stvarno mi je doveo brata. Nisam ga vidio tri mjeseca, bio je smršavio 20-ak kilograma i nisam ga prepoznao. Tražio me da teretim brata za to tzv. čišćenje - nastavio je Lulić.

Majora JNA Vojislava Medića (67) tereti se da je od sredine studenoga 1991. do 14. kolovoza 1992., kao ispitivač u logorima u Stajićevu, Srijemskoj Mitrovici i Nišu, gdje je bilo zatočeno više stotina hrvatskih branitelja, fizički zlostavljao brojne zarobljenike. Kako se navodi, udarao ih je gumenom palicom s kuglom na vrhu, stavljao im nož pod vrat i pištolj u usta, stražarima u logoru naređivao da tuku zarobljenike. Pri ispitivanju pokazivao im je pretučene članove obitelji ili suborce i tako prisiljavao zarobljenike da daju iskaze kakvi su mu odgovarali... Medića se tereti da je ispitivao i Stipu Mlinarića, sada saborskog zastupnika Domovinskog pokreta, te široj javnosti također poznatog Tomislava Josića, koji su također pretrpjeli teška zlostavljanja.

Major JNA Medić je u istražnom zatvoru u Osijeku od prošlog lipnja, kada je uhićen na graničnom prijelazu Tovarnik.

Svjedočio je jučer i branitelj Mladen Roguljić, suborac legendarnog generala Blage Zadre.

- Bio sam jako dobar s Blagom Zadrom, a Medić je u ljeto 1991. bio kod Blage u kući na nekakvom sastanku, došao sam i ja pa sam ga tamo vidio. Bio je u maskirnoj vojnoj odori i predstavio mi se kao major Medić. Znam da je obilazio i druge položaje i nešto zapisivao. Blago mi je rekao da je Vojislav Medić došao kao strateška pomoć iz Zagreba, da je prešao iz JNA i da će nam pomoći - ispričao je Roguljić.

'Ti sada radiš svoj posao'

Predaju je dočekao 19. studenoga u Borovo commerceu, gdje je izvlačio ranjenike, i gdje je zarobljen. - Kad smo došli u Stajićevo, dočekao nas je špalir. Istjerali su krave i bikove iz štala, ostala je smrznuta balega, i tu smo ležali. Kada sam došao kod majora Medića, bio sam sav crn od batina. Pitao me od čega sam crn, rekao sam da sam pao sa stepenica, a on se samo nasmijao. Nije me on tukao, ali nakon što bi me ispitao, izišao bi iz prostorije i rekao vojniku zvanom Rambo: "Ti sada radiš svoj posao!", a on bi me potom udarao pendrekom po cijelom tijelu. Vratio bih se u štalu sav slomljen. Vojislav Medić ispitivao me tri puta i svaki put princip je bio isti - izjavio je Roguljić, koji je u srpskim logorima bio zatočen 186 dana.

- Nakon što sam izišao iz logora, nisam više sreo Medića. Kada je lani uhićen, prepoznao sam ga u deset sekundi - rekao je.

Odvjetnik optuženoga Tomislav Filaković uložio je primjedbu na Roguljićev iskaz, smatrajući ga neistinitim, i tvrdi da Vojislav Medić tada uopće nije bio u logorima.