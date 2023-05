Roditeljima koji su u ratu ostali bez djece uvijek za stolom netko nedostaje

Prva granata koja je pala na naše naselje bila je kobna. Ja sam u tom trenutku stajala s njom, ali ona je bila malo viša od mene tako da je nisam uspjela zaštititi svojim tijelom. Ulazila je u kuću i odjednom sam primijetila da je nema. Okrenula sam se i ugledala je kako leži. Bilo je strašno - rekla je Ljubica Emanović, majka 18-godišnje djevojke koja je poginula na kućnom pragu.

Ljubica je jedan od brojnih roditelja koji su položili cvijeće i zapalili svijeće ispred spomenika poginuloj djeci u Slavonskom Brodu. Pod geslom "Sjetimo ih se s ponosom i tugom" danas je obilježena 31. obljetnica najkrvavijeg ratnog dana u gradu na lijevoj obali Save, kada je u cjelodnevnom raketiranju život izgubilo 16 osoba, među kojima šestero djece, a 60 ih je ranjeno.

Tog kobnog 3. svibnja 1992. neprijateljska je avijacija u sedam navrata raketirala savski most i civilne ciljeve u gradu, želeći se tako osvetiti što su im snage hrvatske protuzračne obrane dan ranije oborile čak šest zrakoplova. Dolijetali su u valovima, uništavajući sve pokretno i nepokretno. Tragedija koju Brođani i Brođanke nikada neće zaboraviti.

Za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj je ubijeno 402 djece, od toga 28 u Slavonskom Brodu, čitav jedan razred. Najviše ih je izgubilo život upravo u svibnju 1992. godine, a za njihovo stradanje do danas nitko nije odgovarao. Jedina poznata kaznena prijava podignuta je protiv Radoslava Narančića, majora bivše JNA i ratnog zapovjednika vojarne u Derventi, koji danas živi u Srbiji i navodno se izjasnio da nije kriv.

- Možemo samo zamisliti taj razred djece čiji je život prerano ugašen, koliko bi to danas bilo odraslih ljudi s obiteljima. Oni bi zapravo bili očevi i majke djece koja danas sudjeluju na obilježavanju ove tužne obljetnice. Moja cijela obitelj je ranjena i posljedice su te da danas imamo visok stupanja invaliditeta, ali mi smo barem preživjeli. Najteže je roditeljima koji su ostali bez djece, njima uvijek za stolom netko fali – rekla je Julijana Rosandić, predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata.

Borba za novi zakon o civilnim žrtvama je završila i to je ono što obiteljima koje su u ratu ostale bez djece predstavlja barem malu utjehu. Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović poručio je kako ovo ministarstvo želi sustavno rješavati probleme s kojima se susreću hrvatski ljudi, branitelji i svi drugi koji su stradali u Domovinskom ratu. On je istaknuo kako je zakon već godinu dana u primjeni, iako su u vrijeme njegova usvajanja bili ogromni otpori. Predlagače zakona nazivalo se veleizdajnicima i govorilo kako će to biti samo način da srbočetnici steknu nekakva prava, da opljačkaju i ponovno povrijede hrvatsku državu. Godinu dana kasnije vidljivo je kako svega toma nema i kako se ništa strašno nije dogodilo.

- Mi smo samo željeli pomoći onima kojima je pomoć bila najpotrebnija, obiteljima više od 400 djece koja su poginula u Domovinskom ratu i svima onima koji su stradali, a nisu bili nužno pripadnici Hrvatske vojske i MUP-a. Naš cilj je pošteno i pravedno pomoći svima kojima smo u mogućnosti. Naš cilj je da se ne zaboravi što je bio Domovinski rata, a upravo žrtve te djece pokazuju svu bezumnost agresora i svu želju da se satre korijen hrvatstva na ovim prostorima - istaknuo je Janović.