Capak: Mi epidemiolozi ne kažnjavamo niti razmišljamo o tome, ali takva tijela postoje

Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je nove mjere koje obuhvaćaju i obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima. Dakle, maske će se nositi u svim zatvorenim prostorima gdje su ljudi u međusobnom kontaktu na razmaku manjem od dva metra.

Ipak, na otvorenome maske i dalje nisu obaveza, ali preporučuju se na mjestima gdje je nemoguće držati fizičku distancu. Za sva okupljanja s više od 50 ljudi mora se tražiti dozvola lokalnog stožera.

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak je pojasnio kako postoje i takva mjesta koja jesu u zatvorenom prostoru, a gdje je nošenje maski nemoguće.

- Naprimjer, nisam nigdje vidio da vođenje Dnevnika, u niti jednoj europskoj zemlji, da onaj koji vodi Dnevnik ima masku i da kad mu dođe gost u studio da i on i gost imaju masku. Drži se razmak, iako je to zatvoreni prostor - ne nosi se maska. Ili recimo vaš show Zvijezde pjevaju - ne znam kako bi to izgledalo kada bi ovi koji pjevaju nosili maske, rekao je Capak u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

U takvim situacijama je stoga, nemoguće nošenje maski.

- To mogu reći i za teretane, gdje tijekom vježbanja, naročito tijekom aerobnih vježbi je nemoguće nositi masku, to bi bilo jako teško, praktički nemoguće, dodao je Capak.

S fitness zajednicom će razgovarati, rekao je Capak, da se u drugim situacijama: prilikom dolaska, prilikom javljanja na recepciju te prilikom boravka u svlačionici - ima maska. No tijekom vježbanja ne - samo da se pazi na razmak. Kod sportskih natjecanja, natjecatelji također ne bi nosili maske, ali gledatelji - da.

- Piše da se preporučuje na otvorenom prostoru, tamo gdje je nemoguće izbjeći bliski kontakt, nošenje maski, kazao je Capak i dodao da intenzivno razgovaraju o tome da se također za okupljanja građana za više od 10 njih ako se okupljaju na jednom mjestu - također bude preporuka da se nosi maska.

Na snimci koja je snimljena na Jarunu za vikend kod studentskog doma vidi se 'masovno' druženje mladih.

- Sve te mlade osobe koje smatraju da nemaju rizik od zaraze će se okrenuti takvim druženjima, ono što je najgore od svega je da sada na toplom su bili vani, a sada kada krene kišno vrijeme više se neće družiti ispred HNK ili na Jarunu nego će se skrivati po određenim 'katakombama', podrumima, stanovima gdje će se minimalno pridržavati mjera, rekao je Marin Medak, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Hrvatske.

Sve te viruse, dodao je, raznosit će dalje. A ono što je činjenica je da je minimalan broj zaraza proizišao iz ugostiteljstva.

- Prvenstveno zato što imao situaciju da, pogotovo kod protočnih objekata kao što su kafići, restorani i fast foodovi dolazi do situacije da nema toliko šanse da se zarazi zato što se brzo mijenjaju gosti, pojasnio je Medak te dodao kako su jedino svadbe i noćni klubovi, što se ugostiteljstva tiče, bili ti koji su bili najrizičniji.

Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu, je kazao kako se treba djelovati tako da se educira mlade ljude, da se dopre do njihove svijesti kako bi postali odgovorni.

- Ovo je sebično ako oni misle samo na sebe, oni su svi iz nekih obitelji, dolaze doma svojim roditeljima, djedovima i bakama koji sigurno puno lakše obolijevaju i mogu imati teže posljedice, rekao je Trut.

Capak je kazao kako su donese su preporuke, no da svaka preporuka može prijeći u odluku.

- Odluka donosi sa sobom mogućnost provođenja nadzora kontrole i kažnjavanja, o čemu mi epidemiolozi ne volimo govoriti, mi nismo tijela s javnim ovlastima i mi ne kažnjavamo niti razmišljamo o tome, ali takva tijela postoje, to je, između ostalog, inspekcija civilne zaštite i državni inspektorat koji prati ovu situaciju, rekao je Capak.

Uspješnu borbu protiv koronavirusa bilježi Istra, a koja je njihova tajna Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije je kazao kako tajne nema.

- Mi jednostavno gradimo sustav na tri elementa. Stručni i odgovorni ljudi sustav koji je postavljen već nekoliko godina, stručni stožer, isključivo struka, sjajna ekipa zdravstvenog sustava s obzirom na problem koji se tiče zdravlja i na čelu sa Zavodom za javno zdravstvo, opća bolnica, hitna pomoć, dom zdravlja, Crveni križ, kazao je Kozlevac.

Svi oni, dodao je, s entuzijazmom obavljaju svoj posao i ključna su priča u istarskoj borbi s koronavirusom.

- Već mogu najaviti da i sutra neće biti gora situacija, počinjemo radni dan sa službom epidemiologije, ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo završavamo radni dan kazao je Kozlevac i dodao kako je danas uzet velik broj briseva te da ne očekuju neki veliki problem.

- Građani su tu odradili disciplinirano i ja im se zahvaljujem i epidemiolozi će pomno sutra proanalizirati mjere i onda ćemo ih donijeti, rekao je Kozlevac.

