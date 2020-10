Kreću nove mjere: Maske obvezne svugdje, nema okupljanja, lockdown i kazne nisu isključeni

Novi crni dan na “koronakalendaru” s 457 novih slučajeva, porastom broja hospitaliziranih na 385, 28 osoba na respiratoru i troje preminulih znak je da se nešto u Hrvatskoj mora promijeniti. Iako Stožer službeno tek mora objaviti koje nove mjere stupaju na snagu, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Večernji je list potvrdio mjere o kojima se već neko vrijeme govori.

Lockdown više nije isključen

– Od sljedećeg ćemo tjedna ograničiti broj osoba na okupljanjima, a bit će obavezno i nošenje maske u zatvorenim prostorima, kao i na otvorenim gdje se ne može držati fizička distanca. To su osnovne mjere koje će biti donesene, a s ugostiteljima već razgovaramo i dodatnim mjerama – rekao je Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš je dan ranije objasnio kako će se pod otvorene prostore na kojima je obavezno nošenje maske ubrajati redovi ispred pošte i bankomata, autobusna i tramvajska stajališta… Beroš je izjavio i kako će kontrole biti učestalije, ali još se ne razmišlja o sankcijama iako se u medijima već nekoliko dana nagađa da bi se one koji ne poštuju mjere moglo kažnjavati, pa čak i novčanim kaznama od nekoliko stotina eura. No to je za sada demantirao i Krunoslav Capak.

– Mi i sada imamo mogućnost kažnjavanja, no uvijek smo razmišljali da je bolje apelirati na ljude i objašnjavati im korisnost maski. Ugostitelji žele da te provjere budu rigoroznije, tako da će kontrole i nadzor Državnog inspektorata i inspekcije civilne zaštite uistinu biti češći – rekao nam je Capak.

Iako se još donedavno mogućnost “lockdowna” potpuno odbacivala, a sada se već govori da ništa nije isključeno, Beroš je za medije izjavio da vrijeme za novo zatvaranje još nije došlo.

– Zdravstveni sustav pomalo se puni. Oko 2 posto oboljelih treba respirator, a usprkos svim naporima, neki od njih podlegnu. Što je veći broj oboljelih, imat ćemo veći broj hospitaliziranih, no zdravstveni sustav još ima velike rezerve. Imamo oko 900 respiratora, a slijedi nam i nabava još dodatnih 260 invazivnih respiratora. Moramo biti spremni i na najteže situacije – objasnio je Capak te se osvrnuo na pitanje ponovne aktivacije zagrebačke Arene.

Rekao je da to u ovom trenutku nije u planu, no prostor se može ponovno aktivirati ako se pokaže potreba. Ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut rekao je već ranije medijima da Arena nije pripremljena, “da je sve rastavljeno i u skladištima, ali se sve može u dan ili dva staviti u funkciju”. Upravo su Zagreb i okolica jučer brojili gotovo polovicu od ukupnog broja oboljelih, a metropola je s brojem od 161 srušila dnevni rekord.

– Ljudi moraju shvatiti da je stanje više nego ozbiljno. I danas imamo novih 458 ljudi u samoizolaciji što znači da će broj novozaraženih idućih dana rasti – rekao je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” Zvonimir Šostar, a njegova je zamjenica Sanja Šikić apelirala na građane da ukinu obiteljska okupljanja. Pročelnik gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč rekao je pak da je zbog trenutačne epidemiološke situacije zdravstveni sustav opterećen.

VIDEO Capak upozorava: Bit će više kontrola i nadzora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Zdravstveni sustav funkcionira otežano, no sustav intenzivne mjere nije ugrožen. Ipak, mjere će se s vremenom morati postrožiti – rekao je Jeleč.

Zagrebački je stožer, naime, najavio mjere koje će predložiti Nacionalnom stožeru, zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Neke bi se mogle odnositi na pojedine gradske četvrti, kazao je Božinović, dok ministar Beroš smatra kako je Zagreb ipak premali grad za propisivanje selektivnih mjera te misli da to toga ipak neće doći. Ono o čemu se trenutačno u Zagrebu razgovara jest poseban režim za blagdan Svih svetih. Dan je to kada mnogi javnim prijevozom odlaze do groblja pa se predlažu strože mjere te ograničavanje broja ljudi u autobusima i tramvajima.

Ipak, svi ističu kako je najveća odgovornost na pojedincima koji moraju učiniti sve da bi zdravstveni sustav i dalje funkcionirao, posebice kada počinje sezona gripe. Višemjesečni život s novim virusom uči nas mijenjati neke prakse pa je tako ekspertna skupina bolnicama dala zeleno svjetlo da zdravstveno osoblje koje nije primarni kontakt potvrđeno zaražene osobe ne mora više nužno u samoizolaciju.

VIDEO Postavljeni šatori ispred Rebra

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kontakti kontakata neće u izolaciju

– Sekundarni kontakti mogu raditi uz pojačan oprez i zaštitnu opremu. To podrazumijeva zaštitne rukavice, masku i naočale u kojima rade desetak dana od potencijalnog kontakta s osobom koja je bila primarni kontakt zaražene osobe – potvrdio nam je prof. Mario Zovak, ravnatelj KBC Sestre milosrdnice.

Mnoge bolnice imaju već mjesecima na validaciji brze testove za hitne pacijente koje treba hospitalizirati. Međutim, ta se testiranja u velikoj mjeri nisu pokazala pouzdanima pa se brisevi tih pacijenata često šalju i zavodima za javno zdravstvo, koji imaju kvalitetnije testiranje, ili u Kliniku za infektivne bolesti Fran Mihaljević, čiji je stroj najkvalitetniji. Zbog toga hitni pacijenti sa sumnjom na COVID-19 rezultate testiranja satima moraju čekati u prostoru za izolaciju, a to nerijetko bude šator ili kontejner.

Na pitanje kada će bolnice dobiti brze testove, ministar Beroš nam je rekao da će to biti onda kada ti testovi budu vjerodostojni, a za sada su jako loši. U sklopu priprema zdravstvenog sustava za zimu, pripadnici HV-a u petak su počeli postavljati tri šatora za trijažu ispred KBC-a Zagreb. Dosad su vojni šatori postavljeni ispred Infektivne klinike, zagrebačkih bolnica Dubrava i Sestre milosrdnice te bolnica u Šibeniku, Zadru i Splitu.

VIDEO Evo kako ugostitelji reagiraju na najavu strožih mjera