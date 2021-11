Mazzocco Drvar: Povećani broj bolesti je direktna posljedica klimatskih promjena

Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Dunja Mazzocco Drvar bila je gošća današnje emisije Nedjeljom u 2, gdje je govorila o klimatskih promjenama i planovima za njihovo rješavanje.

Na početku je prokomentirala kritike na račun njezinog odlaska u državnu agenciju.

- Nisam otišla direktno s televizije u Agenciju. Odlučila sam da je vrijeme da se krenem baviti klimom i klimatskim promjenama. Zaposlila sam se u udruzi koja se bavila klimatskim projektima, a onda se pojavio taj natječaj i to je bio zaista izazov. Otvorilo se radno mjesto koje je trebalo stručnjaka - kazala je Mazzocco Drvar.

Na pitanje je li morala ući u HDZ da bi postala ravnateljica, odgovorila je: - Naravno da nisam, ravnatelji agencija su stručni ljudi koji obavljaju tu funkciju.

Klimatske promjene utječu na zdravlje

Kazala je da brojke stvarno pokazuju klimatske promjene.

- Zato nije ni čudo da su meteorolozi prvi primijetili globalno zatopljenje. Činjenica je da se na početku govorilo o tome kao nečemu dalekom. Onda je ta opasnost postajala sve neposrednija. Kada smo vidjeli da je zagrijevanje došlo 1,1-1,5 stupnjeva, shvatili smo da je situacija ozbiljna - kazala je.

U Hrvatskoj se bilježi porast od nešto više od 1,1 stupanj.

- Druga su stvar posljedice tih meteoroloških parametara koje se događaju na cijeli živi svijet. Ne govorimo samo da ćemo imati sve više toplinskih valova, sve više uragana, sušna razdoblja i razdoblja s prevelikim oborinama, nego već govorimo i o reperkusijama na ljudsko zdravlje - upozorava.

Kao primjer navodi povećani broj bolesti koje su direktna posljedica klimatskih promjena.

- Imamo cvjetanje nekih biljaka puno duže nego što je bilo prije, pa ako je ambrozija nekad cvjetala 2 tjedna do mjesec dana, sada se to produžuje na 2 do tri mjeseca pa će alergičari praktički četvrtinu godine patiti od peludne alergije. Komarci su također dobar primjer, nekada je bilo perioda u godini kada komarce uopće nismo imali, sada ih možete vidjeti za Božić i na Uskrs itd. I nisu to samo domaći komarci, nego komarci koji dolaze iz područja odakle donese vrlo ozbiljne bolesti - napominje.

Upitana za argumente dijela znanstvenika koji tvrde da su promjene normalne i ciklički se ponavljaju kroz povijest, kazala je:

- Neki znanstvenici su govorili o tome prije nekoliko godina, ali situacija se u zadnjim godinama toliko promijenila, da i oni shvaćaju da se stvari otimaju kontroli. Kroz povijest koncentracije CO2 su se zadržavale između 180 i 280 dijelova u milijunu i na grafovima se lijepo vidi kako je pomak u odnosu na te oscilacije na CO2 i u oscilacijama temperature, dakle nedugo nakon što bi se promijenile koncentracije CO2, mijenjale su se i temperature. Sada imamo toliko brz i toliko ekstreman porast kakav nikada do sada u povijesti nismo imali! Sada smo na 414. Dakle 280 se smatra nekakvom srednjom razinom u kojoj bismo zadržale ove temperature, odnosno klimatske uvjete u kojima možemo lijepo živjeti, a sada smo otišli toliko daleko od toga da je snažna i brza klimatska akcija definitivno neophodna - poručila je.

Dogovorima na konferenciji zu Glasgowu je zadovoljna.

- Bilo je skeptika koji su smatrali da se neće ništa dogoditi. Jedna je stvar ono što je bilo u medijima, a drugo ono što je bilo jučer navečer kada su se potpisali sporazumi - kazala je, pa dodala da ona nipošto nije razočarana.

- Ostvarili smo sve po što smo išli. Čak ni ja nisam očekivala da ćemo sve uspjeti - priznaje Mazzocco Drvar.

Komentirajući kritike Zelene akcije jer se Plomin planira zatvoriti do 2033., kazala je da je to najkasniji rok, ali da je cilj što prije to učiniti.

Solarni paneli na krovovima

- Vjetar stalno ne puše, a sunce stalno ne sja. To su izvori energije koji su nestalni. Dok ne osiguramo stalne izvore, moramo zadržati održive oblike energije - objasnila je zašto solariziranje domova ne može biti jedino rješenje.

Govoreći o izgradnji novog reaktora NE Krško, napomenula je da to ne gradi Hrvatska nego Slovenija.

- Hrvatska će raditi solariziranje domova, ali zato jer je to nestalna energija, ići ćemo i prema geotermalnim oblicima i vodiku...