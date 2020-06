Mattis: Trump je prvi predsjednik koji dijeli naciju

U kritici američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je dosad najsnažnije odjeknula od svih koje je svijet čuo posljednjih dana, bivši ministar obrane Sjedinjenih Država James Mattis napisao je da Trump “pokušava podijeliti američku naciju”. – On je prvi predsjednik u mojem životu koji i ne pokušava ujediniti američki narod, čak se i ne pretvara. Umjesto toga, pokušava nas podijeliti. Svjedočimo posljedicama tri godine tih njegovih namjera. Svjedočimo posljedicama tri godine bez odraslog vodstva – napisao je Mattis u Atlanticu, utjecajnoj liberalnoj publikaciji.

Mattis je inače general koji je služio pod Trumpom prve dvije godine njegova mandata. I ranije, još kao ministar obrane, bio je kritiziran na američkoj desnici kao “previše liberalan”, a ostavku je podnio kad je Trump krajem 2018. najavio povlačenje američkih trupa iz Sirije. Trump je Mattisu odgovorio tezom da ga je svojedobno otpustio te mu je rekao da je “najprecjenjeniji general na svijetu”. Sve se to odigralo u jeku devete noći prosvjeda protiv policijskog nasilja i rasizma u Americi. Policajca Dereka Chauvina koji je optužen da je gušenjem ubio Afroamerikanca Georgea Floyda sad se tereti za još jedan stupanj više ubojstvo nego ranije (prijeti mu kazna zatvora od 40 godina), a uhićeni su i ostali policajci koji su optuženi za pomaganje u ubojstvu. No prosvjedi su se nastavili.

U Minneapolisu, gradu u kojem je Floyd ubijen i u kojem su prosvjedi počeli, demonstranti su uglavnom poštovali policijski sat i većinom su se u 22 sata povukli kućama. Više tisuća ljudi bilo je u Los Angelesu, San Franciscu, Washingtonu. Svi su živući bivši predsjednici osudili rasizam u SAD-u posljednjih dana, a neki su od njih i kritizirali samog Trumpa. Prosvjedi su se u dijelovima, posebno u New Yorku, ponovno prometnuli u nerede i pobunu pa je napadač jednog policajca ubo nožem u vrat te je drugoj dvojici zatim pucao u ruke, vjerojatno iz pištolja koji je uzeo ubodenom službeniku. Njihovi su kolege ustrijelili napadača, a trojica su službenika hospitalizirana. Policija New Yorka nazvala je napad “kukavičkim”.

U Teksasu je uhićen prosvjednik koji je na skup donio automatsku pušku i vikao: “Ovo je revolucija” te “Trump i rasisti moraju umrijeti”. Postoje brojni konzervativci koji ne gaje simpatije za Trumpa iako bi on trebao biti njihov prirodni saveznik. Mnogi mu spočitavaju dolijevanje ulje na vatru i nedavne rečenice poput: “Kad počne pljačka, počinje i pucanje.” Bret Stephens, najpoznatiji konzervativni kolumnist New York Timesa (NYT), ovog je tjedna napisao oštru kritiku: “Znali smo od trenutka kad je Donald Trump pobijedio da nam je nacionalna kriza poput ove suđena.

To dobiješ kad izabereš nekoga tko je specijalizirao podjele, dezintegraciju, omalovažavanje i umanjivanje vrijednosti.” Konzervativac George F. Will za Washington Post je napisao da navija da republikanci izgube ove godine na izborima, kako predsjedničkim tako i u Kongresu. Ovi komentatori, iako konzervativni, stari su kritičari predsjednika. Drugi su, poput Tuckera Carlsona na Fox Newsu, Trumpu spočitavali preslabu reakciju na nerede posljednjih dana. Posebno je simptomatičan bio Carlsonov napad koji je od Trumpa želio čvršću ruku tijekom nereda, nasilja i pljački. – Ako ne možete sačuvati novinara Fox Newsa od napada direktno preko puta vaše kuće, kako ćete spasiti moju obitelj? Kako ćete sačuvati ovu zemlju? – pitao se Carlson koji je inače možda i najpoznatiji “Trumpov odvjetnik” u američkim medijima. No postoje brojni konzervativni političari u Republikanskoj stranci koji još uvijek imaju povjerenje u Trumpa.

Afroamerički senator Tim Scott rekao je da Trump vodi najbolju politiku prema Afroamerikancima u njegovu životu. Sam je predsjednik otišao još dalje pa je napisao na Twitteru da je njegova administracija za crnce “najbolja od Abrahama Lincolna”. On je, podsjetimo, ukinuo ropstvo u SAD-u pa bi zlobnici rekli da čak ni Trump sebe ne može staviti iznad tog ostvarenja. Dva su razloga zašto su američki konzervativci ipak većinom koliko-toliko ostali uz Trumpa, čak i u ovoj nacionalnoj krizi. Jedan je skepsa desnice prema ovakvoj vrsti prosvjeda. To dokazuje i način na koji ih konzervativna televizija Fox News prati: u prvom su planu uvijek neredi, razbojstva i ubojstva koja su radikali počinili.

Konzervativni National Review donio pak je jučer tekst “Konzervativci mrze političko nasilje”. No još važniji razlog potpuno je nepovjerenje koje američka desnica osjeća prema srednjostrujaškim medijima. Njihovo je praćenje prosvjeda, objašnjava desnica, potpuno lišeno informacija o neredima, pljačkama i ubojstvima: internetom cirkulira snimka novinara lijeve televizije MSNBC koji stoji ispred goruće zgrade i naglašava gledateljima da se radi o “mirnim prosvjedima”. Fox News proziva konkurenciju: “CNN nije ni spomenuo Davida Dorna”, piše u tekstu na portalu. Dorn je bio umirovljeni policajac kojeg su pljačkaši ubili u St. Louisu jer je čuvao zalagaonicu u koju su oni provalili.

Osim toga, konzervativci su se posebno obrušili na medije zbog potpune nebrige oko širenja koronavirusa na prosvjedima zbog čega su uoči ovih prosvjeda stalno pozivali Amerikance da ostanu u kućama te su prozivali one koji to nisu činili. A da je u mainstream medijima, kako ukazuju konzervativci, postalo teško objaviti mišljenje suprotno uvriježenom, svjedoči i prekjučerašnja kolumna republikanskog senatora Tima Cottona u NY Timesu koji se založio da bi vojska trebala biti razmještena na američke ulice kako bi se smirili neredi. Niz se zaposlenika tih novina pobunio protiv objave te su na društvenim mrežama pokrenuli kampanju kritiziranja svojih novina što su taj stav objavili. Neki su novinari NYT-a rekli da ih je sram što je to objavljeno. Urednici su zatim izdali tekst objašnjenja svoje odluke što je tekst objavljen te su ga opisali kao “kontraargument” u odnosu na ono što zagovara list te da znaju da “mnogi čitatelji misle da je njegov stav bolan, čak i opasan” te da su ga objavili baš kako bi se o njemu debatiralo.