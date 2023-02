Matica hrvatska: Ovlašteni predlagač provodi javno savjetovanje i pruža na uvid nacrt Zakona

Matica hrvatska reagirala je na kolumnu objavljenu u Večernjem listu 6. veljače 2023. pod naslovom "Zakon o hrvatskom jeziku u demokratskoj državi dobio je status vojne tajne". Kako navode, iznesene su nepotpune i netočne informacije na račun izrade nacrta Zakona o hrvatskom jeziku koje štete ugledu i poslovanju Matice hrvatske. Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

- Svojim tekstom novinar Večernjega lista g. Derk sugerira da Matica hrvatska svoj nacrt Zakona o hrvatskom jeziku neopravdano drži u tajnosti i da time krši pozitivna pravila koja vrijede u demokratskim društvima. Međutim, on čitateljima Večernjega lista zapravo uskraćuje informaciju da je predlaganje i donošenje zakona u Hrvatskom saboru pravno reguliran postupak koji je propisan Ustavom Republike Hrvatske, Poslovnikom Hrvatskoga sabora, Zakonom o pravu na pristup informacijama i Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona.

Pravo predlaganja novih zakona u Hrvatskom saboru ima svaki saborski zastupnik, klubovi zastupnika, radna tijela Sabora i Vlada. Vlada je kao nositelj izvršne vlasti glavni predlagač zakonodavnih akata. Obveza predlagača novih zakona jest uz svaki prijedlog zakona predsjedniku Sabora dostaviti i izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Dakle, ovlašteni predlagač provodi javno savjetovanje i pruža na uvid nacrt Zakona zainteresiranoj javnosti, a ne Matica hrvatska kao inicijator postupka.

Kada bi Matica hrvatska postupila onako kako inzistira novinar Večernjega lista i kada bi povela „javnu raspravu“ prije ili nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH nacrt Zakona uputi Vladi Republike Hrvatske, ona bi prekršila proceduru i znatno bi smanjila mogućnost da nacrt Zakona bude prihvaćen. Nadamo se da to nije ono što novinar Večernjega lista zapravo priželjkuje.

Matica hrvatska nema jamstvo da će njezin nacrt Zakona o hrvatskom jeziku biti upućen u saborsku proceduru, no ona bi bila razočarana kada se to ne bi dogodilo. Matica hrvatska jest, kako to novinar Večernjega lista duhovito spominje, „udruga građana“, no ona je ipak ujedno, svidjelo se to gospodinu Derku ili ne, najstarija kulturna udruga u Hrvata. Njezin nacrt Zakona o hrvatskom jeziku jednoglasno su donijeli Predsjedništvo i Glavni odbor Matice hrvatske, a podupro ga je i Odbor za normu hrvatskoga standardnoga jezika HAZU.

Za kraj bismo rekli da to što je Matica hrvatska oformila radnu skupinu za izradu nacrta Zakona o hrvatskom jeziku nikoga ne sprječava da napravi svoj prijedlog zakonskoga teksta posvećena hrvatskomu jeziku i da s njim čini što želi. Postupanje Matice hrvatske danas je takvo kakvo jest, zato što joj nije cilj vezano uz Zakon o hrvatskom jeziku generirati incidente u našem medijskom prostoru, nego joj je cilj da taj Zakon bude prihvaćen na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru, i to nakon javne rasprave koja će se odvijati na zakonit način, a ne onako kako to zaziva novinar Večernjega lista - navodi Matica hrvatska.