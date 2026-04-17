Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADNICI SE VRATILI U CENTRE

Završena evakuacija tri trgovačka centra u Zagrebu: 'Sve dojave su bile lažne'

Evakuiran Arena Centar
Igor Kralj/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
17.04.2026.
u 10:53

Nakon višesatne evakuacije, zaposlenici su se izgleda počeli vraćati u prostore trgovačkih centara, no bez jasnih informacija o situaciji

Jutros je u Zagrebu došlo do evakuacije triju velikih trgovačkih centara, Arena Centar, Avenue Mall i City Center one East, nakon dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama. Prema informacijama iz Policijska uprava zagrebačka, zaprimljena je dojava o mogućoj prijetnji, nakon čega su na teren odmah upućene policijske snage. „Imamo dojavu o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi“, kratko su potvrdili iz policije. 

Nakon višesatne evakuacije, zaposlenici su se izgleda počeli vraćati u prostore trgovačkih centara, no bez jasnih informacija o situaciji. Kako nam javlja jedna zaposlenica Arena Centra, dva sata su proveli ispred. „Vratili smo se nazad u centar, ali ništa nam nije rečeno. Tako da zapravo ništa ne znamo. Policija je bila tamo, bili smo dva sata vani i sad smo se vratili u dućane.“ Prema informacijma 24sata policija je potvrdila kako su prijetnje bile lažne. 

Podsjećamo, ranije su se iz Arena Centra oglasili putem društvenih mreža, potvrdivši kako je evakuacija provedena iz predostrožnosti: „Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera.“ „Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru“, poručili su.

Kako doznajemo, jutros je na adrese nekoliko novinskih redakcija stigao prijeteći e-mail u kojem se navodi da su eksplozivne naprave postavljene upravo u ova tri zagrebačka trgovačka centra. Poruka je bila konfuzno napisana, a policija trenutno provodi sve potrebne provjere.

I Plenković najavio niže cijene goriva: 'Očekuje se blago pojeftinjenje'
Ključne riječi
trgovački centar dojava o bombi

Komentara 20

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
08:57 17.04.2026.

Imaju stotinu kamera i prostoriju gdje se gleda do slovce u novčanik na blagajni , a netko im prodaje gluposti o bombi. Radio sam jedno vrijeme kao zaštitar u jednom velikom trgovačkom centru , pa točno znam šta pričam.

DA
dallas1974
09:35 17.04.2026.

Opet se netko "zeza". Dok sudovi ne počnu ovakve Jokere osuđivati za terorizam na višegodišnje zatvorske kazne, ovo će se nastaviti.

KL
klasiko
09:17 17.04.2026.

Domaći i strani plećenici kojekavih službi delaju na razmrdavanju domaće i strane javnosti i priče o sigurnosti prije sezone. Naravno, ne treba zaboraviti širi kontekst.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!