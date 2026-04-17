Završena evakuacija tri trgovačka centra u Zagrebu: 'Sve dojave su bile lažne'

Jutros je u Zagrebu došlo do evakuacije triju velikih trgovačkih centara, Arena Centar, Avenue Mall i City Center one East, nakon dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama. Prema informacijama iz Policijska uprava zagrebačka, zaprimljena je dojava o mogućoj prijetnji, nakon čega su na teren odmah upućene policijske snage. „Imamo dojavu o moguće postavljenoj eksplozivnoj napravi“, kratko su potvrdili iz policije.

Nakon višesatne evakuacije, zaposlenici su se izgleda počeli vraćati u prostore trgovačkih centara, no bez jasnih informacija o situaciji. Kako nam javlja jedna zaposlenica Arena Centra, dva sata su proveli ispred. „Vratili smo se nazad u centar, ali ništa nam nije rečeno. Tako da zapravo ništa ne znamo. Policija je bila tamo, bili smo dva sata vani i sad smo se vratili u dućane.“ Prema informacijma 24sata policija je potvrdila kako su prijetnje bile lažne.

Podsjećamo, ranije su se iz Arena Centra oglasili putem društvenih mreža, potvrdivši kako je evakuacija provedena iz predostrožnosti: „Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera.“ „Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno. Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru“, poručili su.

Kako doznajemo, jutros je na adrese nekoliko novinskih redakcija stigao prijeteći e-mail u kojem se navodi da su eksplozivne naprave postavljene upravo u ova tri zagrebačka trgovačka centra. Poruka je bila konfuzno napisana, a policija trenutno provodi sve potrebne provjere.