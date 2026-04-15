Kina tampon-zona između Amerike i Irana, 'visi' 435 milijuna dolara dnevno

Sve je izvjesnije da će doći do novog kruga pregovora između SAD-a i Irana, što otvara prostor za oprezni optimizam, iako prvi susret nije donio konkretne rezultate. Diplomatska dinamika u Islamabadu pokazuje spremnost na nastavak dijaloga unatoč dubokim razlikama koje i dalje opterećuju odnose dviju zemalja.



Američki i iranski pregovarački timovi mogli bi se u nadolazećim danima vratiti u Islamabad, nekoliko dana nakon što su razgovori na najvišoj razini između dviju zemalja završili bez konkretnog napretka. Prema diplomatskim izvorima, točan datum još nije određen, no pregovarači su ostavili otvoren termin između petka i nedjelje za mogući nastavak razgovora. Postoje naznake da bi se novi krug pregovora mogao održati krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna. Pakistanski izvori potvrđuju da je Islamabad u stalnom kontaktu s objema stranama kako bi se usuglasio termin sastanka, a signali koji dolaze iz Teherana upućuju na spremnost za nastavak dijaloga. Prošlotjedni susret u pakistanskoj prijestolnici, održan nedugo nakon proglašenja privremenog prekida vatre, bio je prvi izravni sastanak američkih i iranskih dužnosnika u više od desetljeća te najviša razina komunikacije od Iranske revolucije 1979. godine.