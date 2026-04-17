NAJAVIO DETALJE

VIDEO 'Uhvaćen' Orbanov ministar, prvi put progovorio o noći poraza: 'Dat ću intervju u kojem ću objasniti...'

Péter Szijjártó
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
17.04.2026.
u 13:06

Nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila stranka Tisza, Szijjártó se povukao iz javnosti

Mađarski ministar vanjskih poslova na odlasku Péter Szijjártó najavio je da će za dan ili dva dati opširan intervju u kojem će detaljno objasniti što se dogodilo na izborima i zašto je Fidesz doživio težak poraz. "Dat ću intervju u kojem ću objasniti kako vidim cijelu situaciju", rekao je Szijjártó za portal Telex, nakon što ga je novinar uhvatio tijekom trčanja u Budimpešti. Kako je rekao, još nije odlučio točno s kojim medijem će razgovarati. Szijjártó je prvi put komentirao i odsutnost u izbornoj noći. Priznao je da je bio u Mađarskoj, ali je u sjedište Fidesza stigao tek pred kraj govora Viktora Orbána.

"U tome nije bilo ničega namjernog", dodao je. Nakon što se nije pojavio u stožeru, brzo su se pojavila nagađanja da je možda pobjegao u inozemstvo. Ta su nagađanja utihnula tek kada je u ponedjeljak oko podneva fotografirao kako napušta Ministarstvo vanjskih poslova. Do sada se Szijjártó o izbornom porazu oglasio samo jednom kratkom objavom na Facebooku, u kojoj je napisao da se "ono što se dogodilo ne može poništiti sljedeći dan". Na pitanje je li preblisko zbližavanje s Rusijom bilo ključni razlog poraza Fidesza, Szijjártó je odgovorio: "Ne vjerujem da je to bila pogreška, niti da je to bio odlučujući razlog za poraz. Odnosi s mnogim drugim zemljama bili su još bliži".

"Rusija možda jest među prvih deset, ali sigurno s njom nemamo najtješnju suradnju. Postoje zemlje s kojima imamo puno bližu suradnju", kazao je. Szijjártó je oštro odbacio i spekulacije da se u Ministarstvu vanjskih poslova uništavaju važni dokumenti pred dolazak nove vlasti. "To je ogromna glupost", rekao je. Istaknuo je da su svi dokumenti iz proteklih 12 godina dostupni u elektroničkom obliku, prenosi HVG.hu

Podsjetimo, nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila stranka Tisza, Szijjártó se povukao iz javnosti i znatno smanjio aktivnosti na društvenim mrežama, gdje je ranije bio vrlo aktivan. Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar optužio je Szijjártóa da je u ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente povezane sa sankcijama protiv Rusije. Szijjártó se također suočava s dodatnim optužbama u vezi s tajnim kontaktima s Moskvom, koje su dodatno potaknule političke kontroverze tijekom kampanje. Prema pisanju The Washington Posta, Szijjártó je navodno kontaktirao ruske dužnosnike tijekom pauza sastanaka Europske unije u Bruxellesu. On je te navode osporio, tvrdeći da su razgovori vođeni prije i nakon sastanaka te da nije prekršio nikakva pravila, ističući da se radilo o diplomatskim kontaktima. Kasnije su istraživački novinari objavili snimku razgovora između Szijjártóa i Sergeja Lavrova, u kojem je mađarski ministar navodno ponudio pomoć u uklanjanju sestre ruskog poslovnog čovjeka s EU liste sankcija. Dodatne informacije objavljene u travnju, uoči izbora, sugeriraju da je Szijjártó tijekom sastanka EU-a u prosincu 2023. informirao Lavrova o raspravama oko otvaranja pregovora s Ukrajinom, pri čemu je ruska strana navodno poticala pritisak na Europsku uniju. Szijjártó je sve optužbe odbacio, tvrdeći da se radi o operacijama stranih obavještajnih službi usmjerenima protiv vlade Viktora Orbána uoči izbora.

Ključne riječi
Vikotr Orban Mađarska Peter Sijarto

