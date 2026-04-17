VIDEO 'Uhvaćen' Orbanov ministar, prvi put progovorio o noći poraza: 'Dat ću intervju u kojem ću objasniti...'

Mađarski ministar vanjskih poslova na odlasku Péter Szijjártó najavio je da će za dan ili dva dati opširan intervju u kojem će detaljno objasniti što se dogodilo na izborima i zašto je Fidesz doživio težak poraz. "Dat ću intervju u kojem ću objasniti kako vidim cijelu situaciju", rekao je Szijjártó za portal Telex, nakon što ga je novinar uhvatio tijekom trčanja u Budimpešti. Kako je rekao, još nije odlučio točno s kojim medijem će razgovarati. Szijjártó je prvi put komentirao i odsutnost u izbornoj noći. Priznao je da je bio u Mađarskoj, ali je u sjedište Fidesza stigao tek pred kraj govora Viktora Orbána.

"U tome nije bilo ničega namjernog", dodao je. Nakon što se nije pojavio u stožeru, brzo su se pojavila nagađanja da je možda pobjegao u inozemstvo. Ta su nagađanja utihnula tek kada je u ponedjeljak oko podneva fotografirao kako napušta Ministarstvo vanjskih poslova. Do sada se Szijjártó o izbornom porazu oglasio samo jednom kratkom objavom na Facebooku, u kojoj je napisao da se "ono što se dogodilo ne može poništiti sljedeći dan". Na pitanje je li preblisko zbližavanje s Rusijom bilo ključni razlog poraza Fidesza, Szijjártó je odgovorio: "Ne vjerujem da je to bila pogreška, niti da je to bio odlučujući razlog za poraz. Odnosi s mnogim drugim zemljama bili su još bliži".

"Rusija možda jest među prvih deset, ali sigurno s njom nemamo najtješnju suradnju. Postoje zemlje s kojima imamo puno bližu suradnju", kazao je. Szijjártó je oštro odbacio i spekulacije da se u Ministarstvu vanjskih poslova uništavaju važni dokumenti pred dolazak nove vlasti. "To je ogromna glupost", rekao je. Istaknuo je da su svi dokumenti iz proteklih 12 godina dostupni u elektroničkom obliku, prenosi HVG.hu.

Podsjetimo, nakon nedjeljnih izbora, na kojima je uvjerljivu pobjedu ostvarila stranka Tisza, Szijjártó se povukao iz javnosti i znatno smanjio aktivnosti na društvenim mrežama, gdje je ranije bio vrlo aktivan. Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar optužio je Szijjártóa da je u ministarstvu vanjskih poslova uništavao osjetljive dokumente povezane sa sankcijama protiv Rusije. Szijjártó se također suočava s dodatnim optužbama u vezi s tajnim kontaktima s Moskvom, koje su dodatno potaknule političke kontroverze tijekom kampanje. Prema pisanju The Washington Posta, Szijjártó je navodno kontaktirao ruske dužnosnike tijekom pauza sastanaka Europske unije u Bruxellesu. On je te navode osporio, tvrdeći da su razgovori vođeni prije i nakon sastanaka te da nije prekršio nikakva pravila, ističući da se radilo o diplomatskim kontaktima. Kasnije su istraživački novinari objavili snimku razgovora između Szijjártóa i Sergeja Lavrova, u kojem je mađarski ministar navodno ponudio pomoć u uklanjanju sestre ruskog poslovnog čovjeka s EU liste sankcija. Dodatne informacije objavljene u travnju, uoči izbora, sugeriraju da je Szijjártó tijekom sastanka EU-a u prosincu 2023. informirao Lavrova o raspravama oko otvaranja pregovora s Ukrajinom, pri čemu je ruska strana navodno poticala pritisak na Europsku uniju. Szijjártó je sve optužbe odbacio, tvrdeći da se radi o operacijama stranih obavještajnih službi usmjerenima protiv vlade Viktora Orbána uoči izbora.