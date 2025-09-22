Masovne racije u Moldaviji zbog pokušaja upletanja Rusije u izbore, stotinu ljudi pod istragom

Moldavska policija provela je u ponedjeljak masovne racije diljem zemlje, ciljajući osobe osumnjičene za pripremu nereda uz potporu Rusije. Operacija je izvedena šest dana prije ključnih parlamentarnih izbora, na kojima moldavska predsjednica Maia Sandu iz stranke PAS, savezničke s EU-om, strahuje od ruskog upletanja dok Moskva pokušava skrenuti zemlju s njezina proeuropskog puta. Moldavske vlasti provele su više od 250 pretresa, fokusirajući se na više od 100 osumnjičenih, izvijestila je Moldavska novinska agencija Moldpress. Kremlj je ranije poricao pokušaje destabilizacije Moldavije i miješanja u izbore, no Moskvu se prošle jeseni naširoko optuživalo za upletanje u više izbornih procesa u toj bivšoj sovjetskoj republici.

Moldavija je prošlog studenog ponovno izabrala proeuropsku političarku Sandu na predsjedničkim izborima, unatoč optužbama za rusku kampanju utjecaja s ciljem njezina svrgavanja. Na zasebnom glasanju u listopadu, Moldavci su na referendumu s minimalnom razlikom glasali za pridruživanje EU-u, nakon kampanje u kojoj je Moskva bila optužena za masovno kupovanje glasova te korištenje društvenih mreža kako bi širila strah od mogućnosti da članstvo u EU dovede do izravnog sukoba s Rusijom, piše Politico.

Bivši moldavski predsjednik i čelnik anti-EU Socijalističke stranke, Igor Dodon, bio je ogorčen zbog policijskih pretresa. "Zločinački PAS režim pokušava nas zastrašiti, ušutkati narod, utišati nas", napisao je na Facebooku. "Maia Sandu i PAS sada traže razloge da otkažu izbore, jer znaju da će 28. rujna dobiti loš rezultat", dodao je.