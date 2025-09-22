Analitičar Tonči Tadić o Putinovoj prijetnji: Tri su razloga zašto sada ovo govori

Rusija je spremna odgovoriti na sve prijetnje, izjavio je predsjednik Vladimir Putin uoči sastanka Vijeća sigurnosti, dodavši da Moskva i dalje podržava diplomatski put za smirivanje tenzija. Na njegove se prijetnje osvrnuo politički analitičar Tonči Tadić te ustvrdio kako postoje tri razloga zašto ruski predsjednik ovo sada govori.

- Kad Vladimir Putin upozorava na "ekstremnu opasnost daljnjeg pogoršanja geopolitičke situacije, posebice usred sukoba u Ukrajini“, onda to, prevedeno s ruskog na ruski ili s hrvatskog na hrvatski zapravo znači "Rusija će nadalje ekstremno pogoršati geopolitičku situaciju, posebno u Ukrajini“. Bizarno je da na "pogoršavanje stanja“ upozorava čovjek na čelu režima koji je u ove tri i pol godine prijetio nuklearnim ratom 52 puta, odnosno čovjek na čelu Rusije koja aktivno radi na jakom pogoršavanju stanja već mjesec dana: najprije 19 ruskih dronova nad Poljskom, pa ruski dronovi nad Rumunjskom, pa ruski lovci punih 12 minuta kruže nad Estonijom. Još je bizarnije kad veli kako je "Rusija je spremna odgovoriti na sve prijetnje, ali da i dalje podržava diplomatski put za smirivanje tenzija“, odnosno "da je Rusija ponudila konkretne ideje, ali su ta upozorenja i inicijative ostali bez jasnog odgovora".

Podsjetimo se koje su to bile ruske konkretne ideje, upozorenja i inicijative? Konkretne ideje su bile da Ukrajina kapitulira i postane neutralna i razoružana ruska vazalna država, na nižem stupnju od Lukašenkove Bjelorusije. Preduvjet za to je bila ruska inicijativa da Zapad prestane opskrbljivati Ukrajinu oružjem, jer tzv. druga vojna sila u svijetu ne može voditi ovaj rat bez pomoći Irana i sjeverne Koreje.

A onda slijedi 53. ruska nuklearna prijetnja: "Neka nema sumnje u ovo: Rusija je sposobna odgovoriti na sve postojeće i novonastale prijetnje. Odgovoriti ne riječima, već primjenom vojno-tehničkih mjera". Vojno tehničke mjere znače naravno nuklearni rat. Tko bi to prijetio Rusiji? Poljaci ili Rumunji koji ne žele da se njihov zračni prostor koristi za napade na Ukrajinu pa zato ruše ruke dronove? Estonci koji zovu u pomoć NATO jer se sjećaju Staljinove okupacije? Kako ruski car zamišlja uporabu tih mjera i zar stvarno misli da će ostati bez odgovarajućih kontra-mjera iz same Ukrajine i iz onog što je ostalo od NATO-a bez Trumpove Amerike?

No važnije je pitanje zašto Putin sada ovo govori? Prvo zato jer je dobio jamstva u Kini da ga Xi neće zaboraviti, već će ga poduprijeti ako bude pred općim porazom pri čemu Xi inzistira da Putin ne smije koristiti nuklearno oružje, može s njime samo prijetiti. Drugo zato jer se uvjerio kako je Trump doista šarlatan i da neće baš ništa učiniti na zaustavljanju Putinovih planova svladavana Ukrajine i prisiljavanja članica EU na pokornost bez američke zaštite. Treće zato jer zna da serija ovakvih ruskih provokacija, koje eskaliraju kao igra živaca tjedan za tjednom, polako lome otpor prestrašene europske javnosti, uz zbunjenu Europsku komisiju, uz predsjednika SAD-a koji je zaokupljen za Ameriku ipak strateškom temom: gradnjom plesne dvorane uz Bijelu Kuću, te uz proruske agitatore u članicama EU koji upozoravaju na opasnost od rata ako se ne prihvate ruski zahtjevi.

Danas je to Ukrajina, sutra su to tri baltičke države i Moldavija kao bivši dijelovi bivšeg SSSR, preksutra je to Poljska, sve dok nas jednog dana ne zatekne ruski zahtjev da im predamo par otoka na Jadranu. Tada će se isto naći lumeni u Hrvata koji će se pozivati na panslavizam i bratstvo s ruskim narodom - istaknuo je Tonči Tadić.