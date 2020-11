Markotić potvrdila: Razmišljamo o daljnjem skraćivanju izolacije

Nakon dva do tri tjedna mogli bi biti prvi rezultati. Ako ne budu brojevi padali, sve se opcije razmatraju - kazala je u večerašnjem Dnevniku Nove TV ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić, napominjući da mjere ne mogu ništa učiniti ako ih se ljudi ne budu pridržavali.

- Brine nas porast broja oboljelih i umrlih. Pogotovo što je proljeće daleko. Zimsko je razdoblje gdje očekujemo da se sljedećih dva do tri mjeseca moramo boriti s ovim virusom. Sve se pokušava činiti i s različitim mjerama i s razmjenom znanja o tome kako najbolje liječiti i zbrinjavati bolesnike - dodala je Markotić.

Studiju s Oxforda u kojoj se navodi kako je mala vjerojatnost da je netko, tko je već prebolio koronu, ponovno zarazi u sljedećih šest mjeseci, ocijenila je izvrsnom.

- To znači da imamo garanciju da će zdravstveni sustav širom svijeta pa i u Hrvatskoj izdržati. Ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da je oko 4000 zdravstvenih djelatnika preboljelo koronu, to znači da ćemo imati ljude koji su zaštićeno. A tu je i sve ono stanovništvo koje je do sada preboljelo - svi su oni zaštićeni od širenja virusa - navodi Markotić.

Otkrila je da se razmatra i daljnje smanjenje broja dana u izolaciji.

- Potrebne su daljnje studije, razmišlja se i danas se i raspravljalo o tome da se ide na još možda manji broj dana, ali uz dodatna testiranja. O tome se raspravlja na nekoliko razina u Europi. Pretpostavljamo da bi se neke zajedničke preporuke za sve zemlje Europe mogle donijeti - kazala je.